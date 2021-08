AVEZZANO – La rassegna ”Donnain”, organizzata dal Centro giuridico del Cittadino, presidente Augusto Di Bastiano, è lo spazio dove si incontrano le donne che creano, che si descrivono, che introduco nel loro mondo lavorativo, che producono arte. A rendere ancora più intensa l’atmosfera dell’incontro il luogo ricco di storia e di cultura: l’Aia dei Musei.

L’appuntamento che apre la manifestazione è con una donna che crea e produce arte: Greta Cipriani.

Mercoledì 11 agosto alle ore 21, a cura del Comitato per la comunicazione culturale Città di Avezzano verrà presentato il Concerto del libro: “Nuda poesia Poésie dénudée” di Greta Cipriani con la partecipazione straordinaria di Gabriele Ciaccia.

Un libro di liriche che traccia il percorso di una donna alla conquista della propria identità, che abbracciano quell’emisfero unico della donna, con la sua bellezza, con la sua musica: la poesia è inno alla Vita. Una silloge poetica di una donna, dei sui sensi, della sua libertà.

Gabriele Ciaccia, autore teatrale, regista, scenografo, docente, è legato a Greta Cipriani, che conosce dall’adolescenza, e il tempo ha trasformato il legame tra professore e allieva in un sodalizio artistico.

Greta Cipriani – Pianista di formazione accademica, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha iniziato negli anni a costruire una propria poetica, che l’ha portata a vincere nel 2017, come Miglior Musicista fra 200 pianisti, il Tour Music Fest con una sua composizione. Ha suonato per Radio Vaticana e per la Rai.

Il suo videoclip “Tanguerìa” è stato trasmesso su Repubblica TV. Ideatrice di spettacoli dove riesce ad unire insieme tutte le sue arti, ha debuttato con “The beautiful inside”, “Piano Evolution” , “Nuda poesia” in alcuni teatri italiani. Scrive testi poetici, testi letterari, scrive composizioni pianistiche, canzoni in italiano e in inglese, collabora con scrittori e compositori. E’ in atto un suo progetto che coinvolgerà i suoni dell’Universo e la lavorazione di un CD con sue canzoni originali.