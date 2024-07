La ‘Progetto Stiffe’ ed il Gruppo Speleologico aquilano, uniti nel rilancio del territorio

L’AQUILA – La ‘Progetto Stiffe’ riparte, dopo una lunga stagione segnata irrimediabilmente dal covid e dalle difficoltà conseguenti: la società farà sentire la sua presenza sul territorio per contribuire a diffondere il turismo e le attività sociali, sia attraverso il tour operator di proprietà dell’azienda che una serie di eventi ed iniziative.

La Vestinese Viaggi, fiore all’occhiello dell’azienda, sta elaborando nuove proposte per l’outgoing (biglietti aerei, viaggi vacanze ecc…) e per l’incoming con tour esperienziali. Per quest’ultimo sta predisponendo un ventaglio di pacchetti da offrire al pubblico con cui poter vivere l’intera provincia dell’Aquila in tutte le sue peculiarità: sportivo, naturalistico, culturale, degustativo.

Tra queste vi è l’unione di intenti con il Gruppo Speleologico Aquilano ETS, uno dei soci fondatori di Progetto Stiffe, che ha sviluppato una serie di progetti destinati a più target in molti siti della provincia aquilana e non solo: le Grotte di Stiffe, la Riserva di Luppa, la Riserva delle Grotte di Pietrasecca, le Grotte di Val de Varri nel Lazio e altri siti ipogei dei territori limitrofi.

Il villaggio situato a Stiffe, di proprietà della spa, diventerà pertanto “il centro commerciale delle attività socio-culturali” della valle subequana: ha già visto lo scorso anno la nascita di nuove iniziative quali l’apertura dell’enoteca Casale Liberati, che ha a disposizione dei turisti e della popolazione limitrofa, un’attrezzata area pic- nic per passare una bella giornata all’aria aperta, la sala feste ex aquilandia che ha accolto una stagione concertistica a direzione artistica della Pianista Marcella Coletti ed una collaborazione per altri eventi con l’associazione Art Nouveau. Oggi si aggiungeranno altri eventi di natura turistico-naturalistica e formativa, promossi dal Gruppo Speleologico Aquilano ETS, che incrementeranno la possibilità di ospitare in zona turisti, esperti di settore, studenti e scolaresche.

Ultima novità del villaggio è l’organizzazione, dopo tanti anni, della festa del Patrono di Stiffe: Sant’Andrea, prevista per il 15/9/2024, firmata Progetto Stiffe, verrà diffuso a breve il Programma. Per l’occasione il Gruppo Speleologico Aquilano in collaborazione con il gruppo fotografico uPIX – Fotografia Sotterranea allestirà una mostra fotografica sulle grotte abruzzesi e proietterà il docufilm Stiffe System Exploration sulla storia dell’esplorazione delle Grotte di Stiffe.

Nell’intero progetto di attività verrà inserita anche una nuova gestione del parco tematico dell’Aquilandia situato sull’altipiano delle Rocche.



Il tutto grazie alla sinergia tra operatori di settore con esperienza che, in un rinnovato lavoro di collaborazione per lo sviluppo del territorio, stanno facendo tesoro del lavoro del passato ma con ottica e progetti di nuova generazione.