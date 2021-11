L’area scelta è appunto quella tra il Forte Spagnolo, San Basilio e viale della Croce Rossa, e il progetto di sistemazione urbanistica della zona è affidato per la parte architettonica all’ingegnere Paolo Vietti-Violi e per quella strutturale all’ingegner Gaeatano Lisio che, insieme all’Arch. Mario Gioia, curerà anche la direzione dei successivi lavori.

Tra il 1928 ed il 1930 – spiega Casilio – Vietti-Violi elabora due diverse ipotesi progettuali. “Le prime due versioni, redatte tra il 1928 e il 1930, prevedevano anche una sala per la scherma e una palestra sovrapposta alla piscina, quest’ultima, affiancata dagli spogliatoi e da spazi di servizio, era priva di connessioni visuali con l’esterno, a differenza del progetto realizzato. L’atrio conduceva direttamente nella piscina, mentre alla palestra si accedeva attraverso una scala posteriore che proseguiva sino alla sala della scherma, posizionata sopra agli spogliatoi, al terzo piano, con affaccio sulla palestra a doppia altezza.”

Nel 1932 arriva la terza e definitiva versione. “Si differenzia dalle precedenti – continua Casilio – sia per impostazione tipologica che per linguaggio architettonico, non più modernista ma di stampo razionalista in una configurazione monopiano a tutta altezza.” E’ una delle prime con una struttura a travi in cemento armato, un’idea che verrà riproposta anche per la piscina coperta di Instanbul nel 1953.