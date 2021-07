L’AQUILA – All’interno della chiesa di San Marco Evangelista, nella cappella Manieri, fino ad Aprile 2009 spiccava un gruppo scultoreo ligneo dorato che raffigura uno dei momenti più delicati nella storia del cristianesimo: la Pietà.

La storia

Un’opera, la Pietà, tanto bella quanto sconosciuta ai più. La storiografia non accenna alla sua paternità, alcune fonti antiche, in passato, lo hanno attributo all’artista aquilano più famoso del sedicesimo secolo, Pompeo Cesura. L’artista, pittore, scultore e incisore, è inserito tradizionalmente nella scuola raffaellesca, ma è L’Aquila che lavora per gran parte della sua vita, diventando l’artista ufficiale della città. Gli studi più recenti sono stati effettuati in occasione del restauro, dallo storico dell’arte aquilano Gianluigi Simone, nei quali viene documentata l’esistenza della più antica confraternita cittadina, intitolata proprio alla Pietà. E’ ipotizzabile il collegamento con la nostra scultura, anche perché, nel 1859, la stessa confraternita venne trasferita nella chiesa di S. Marco, e per conto di essa, il Cesura realizzò ben due tele.

Il restauro

Grazie al contributo della Fondazione Città Italia è stato possibile, nel 2017, effettuare il restauro di un’opera così preziosa. Il lavoro è stato autorizzato e diretto dalla Sovrintendenza per i beni storici ed antropologici dell’Abruzzo, e, nel decennale del sisma, l’opera restaurata è stata inaugurata nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, dove tutt’oggi è esposta, all’interno della sacrestia monumentale, in attesa di tornare nella sua sede originale. In seguito ai crolli dovuti al sisma, l’opera è stata estratta dalle macerie priva di alcune porzioni anatomiche, quali il braccio sinistro della vergine e le gambe del Cristo. Il delicato recupero è stato effettuato nei giorni successivi al sisma, l’opera è stata poi protetta con materiali idonei e posizionata in deposito. Il manufatto preziosamente scolpito ed intagliato, è stato sottoposto ad una accurata pulitura. E’ importante puntualizzare che per ogni fase di pulitura è prevista l’esecuzione di test per la scelta del materiale o della sostanza idonea da utilizzare. Il legno di supporto ha avuto necessità di una disinfestazione in atmosfera controllata e la doratura, invece, di un leggero consolidamento. Il reintegro delle parti anatomiche è stato effettuato soltanto per le gambe del Cristo, le fasi di lavoro delle porzioni distaccate sono state conformi a quelle del gruppo principale, queste ultime sono state poi riposizionate tramite resine e piccoli perni. Le porzioni non recuperate invece, non sono state ricostruite. in seguito alla stuccatura delle lacune, come fase finale è stata eseguita una reintegrazione cromatica dell’oro con tecniche riconoscibili, e una protezione finale, ai sensi delle normative vigenti e conformi alle indicazioni ministeriali.

Chiudiamo deliziandovi con la descrizione dell’opera da parte del professor Simone:

“La scultura rinuncia alle possibilità di mimesi naturalistica offerte dalla policromia per cercare, invece, l’astratta preziosità di una totale copertura a foglia oro su bolo rosso, giungendo a simulare la consistenza materiale di un’ipertrofica oreficeria sacra. Il gruppo è appoggiato su un muretto: la scabrosità delle pietre che lo compongono è stata resa dallo scultore facendo aderire sul legno – prima della doratura – dei granelli di ghiaia, raggiungendo un efficace effetto tattile. Il corpo di Cristo è riverso sulla madre, con la bocca dischiusa e le chiome scompigliate; Maria ha lo sguardo nel vuoto: il ricchissimo panneggio scheggiato della sua veste damascata, latore di dinamici sbattimenti di luce, diviene così principale strumento di intensificazione espressiva e patetica.”

L’opera è visibile all’interno della sacrestia monumentale della Chiesa di Santa Maria del Suffragio. Orario di apertura estivo: lunedì – domenica 6.30 – 24.