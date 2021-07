L’AQUILA – Con un comunicato, inviato oggi agli organi di stampa, prosegue l’offensiva dei commercianti e dei residenti del Centro storico dell’Aquila, in riferimento alle scelte fatte dalla Giunta comunale aquilana, per la pedonalizzazione di buona parte del centro storico.

Un gruppo di commercianti aquilani, il 12 giugno 2021, aveva inviato all’Assessore alla Mobilità Carla Mannetti, una lettera con la quale, prendendo atto della volontà di istituire un’isola pedonale nel centro storico aquilano, avevano formulato alcune proposte, che eccetto la recente delibera di istituzione di posti macchina a disco orario in piazza Duomo, non ancora però messa in atto, ha visto ignorate, tutte le altre proposte .

In seguito agli inascoltati appelli, trincerata dietro la disponibilità del sindaco Pierluigi Biondi di ascoltare le sole categorie professionali, che a quanto pare, rappresentano una piccola parte dei commercianti e professionisti che svolgono le loro attività nel centro storico cittadino, la Giunta comunale, si è vista consegnare, durante il Consiglio comunale straordinario, che ha avuto luogo lunedì 5 luglio, una lettera aperta sulla pedonalizzazione del centro storico, corredata da centocinquanta firme di residenti, commercianti e professionisti, contrari alla delibera di Giunta, con la quale è stata istituita l’isola pedonale.

Nel documento consegnato al Sindaco, che tra gli altri vede anche illustri avvocati e anche un parroco del centro cittadino, si contestano le scelte fatte perché non favoriscono la ripresa dai disagi per il covid-19, oltre all’anticipo degli effetti disastrosi che già dalla fine del mese di settembre avranno i commercianti del centro storico per le chiusure dovute alla pavimentazione di Piazza Duomo.

“Si è passati dall’iniziativa di ‘Fare Centro’, come misura centrale della ripresa delle attività’ , affermano i firmatari, ‘a una chiusura senza logica, soprattutto se vista con le criticità croniche proprio del centro storico”

I firmatari, ribadiscono l’importanza della totale pedonalizzazione del Centro storico aquilano, ma solo dopo che siano state realizzate le infrastrutture necessarie, come in molte Città italiane, dove le amministrazione comunali ha fatto una scelta di campo di questo tipo, che prevede servizi di supporto ai cittadini residenti, commercianti e fruitori dei centri storici.

A seguito del consiglio comunale straordinario, in cui il consigliere comunale di maggioranza Giorgio De Matteis, ha preso la parola in favore dei commercianti, professionisti e residenti nel centro aquilano, ma che dall’altra parte ha visto l’assenza dell’Assessore Mannetti e l’arrivo a fine riunione del Sindaco, oggi i firmatari hanno inviato agli organi di stampa un comunicato infuocato, nel quale, oltre ad analizzare l’inascoltato appello da parte della politica locale delle loro istanze, sono pronti a fare un passo indietro e a riportare le loro attività nelle periferie della Città, oltre al pericolo di produrre disagi a lavoratori, che con il crollo del fatturato delle attività in essere nel centro cittadino, si troveranno disoccupati, con ulteriori effetti di disagio anche per molte famiglie.

Il comunicato stampa, coinvolge tra gli altri, anche il vice sindaco, Raffaele Daniele, perché il suo silenzio assordante, durante tutto il Consiglio comunale straordinario, è stato mal digerito dai presenti, in quanto avendo la delega del commercio, si aspettavano una sua posizione a favore delle istanze presentate.

Inoltre viene rilevato che “I Cantieri dell’Immaginario, la Perdonanza e il Jazz che pur essendo appuntamenti di forte richiamo di pubblico e di grande impatto regionale, non possono far dimenticare le problematiche strutturali dei luoghi che le ospitano’”

Il libero gruppo di commercianti, professionisti e residenti, afferma che

La pedonalizzazione del centro storico tiene banco in città da settimane: il nostro auspicio è che questa attenzione da parte dell’amministrazione chiamata forzatamente da noi alle sue responsabilità, di tutta la politica e dell’opinione pubblica non si spenga con l’arrivo delle manifestazioni come I Cantieri dell’Immaginario, la Perdonanza e il Jazz che pur essendo appuntamenti di forte richiamo di pubblico e di grande impatto regionale, non possono far dimenticare le problematiche strutturali dei luoghi che le ospitano. Dopo le proposte inviate all’Assessore Carla Mannetti e la lettera aperta al Sindaco così come dopo la seduta di Consiglio comunale sul centro storico, azioni rimaste ancora senza risposta, oggi vogliamo tornare a parlare delle nostre attività alcune delle quali sono presenti da oltre 50 anni in centro e che hanno vissuto i disastri del sisma 2009, le paure di quelli 2016 e 2017 e non da ultimo una pandemia. Vogliamo parlare anche dei dipendenti, dunque delle famiglie, che lavorano con noi. Dal giorno dell’avvio della zona pedonale abbiamo verificato, e possiamo certificarlo, un calo del fatturato che va dal 50 al 70%; un disastro che si somma ai disastri già fatti dal Covid e che si registra in quella che nel Paese viene definita l’estate della ripresa. Ci è stato detto in Consiglio dal Sindaco che le nostre istanze devono passare per le associazioni di categoria: vogliamo che ce lo ripeta il vicesindaco, delegato alle attività produttive che ha fama di essere l’uomo del dialogo e della concertazione, che ha partecipato alla riunione di mediazione convocata in fretta e furia dal sindaco prima del Consiglio alla presenza di una sparuta decina di persone, ma che ha scelto di non intervenire in Consiglio per illustrare la sua posizione alle altre cinquanta, alla stampa e soprattutto all’Assise. È arrivato il momento delle responsabilità per tutti, per il Sindaco che dovrebbe guidare la città e non alimentare le divisioni, per l’Assessore Mannetti che ha prodotto materialmente, senza alcuna concertazione, l’atto di nuova viabilità, per il vicesindaco che dovrebbe dirci cosa pensa in qualità di Assessore al commercio e per noi, che con il nostro lavoro contribuiamo alla ripresa del centro storico e che spesso siamo responsabili oltre che della nostra famiglia anche delle altre che dipendono da noi; il futuro che abbiamo davanti dipinge un quadro a tinte troppo fosche per non continuare a batterci contro atti senza senso: le conseguenze che aspettano i commercianti del centro storico sono quelle che vedono tagli al personale e in estrema ratio, un ritorno nelle periferie dove la vivibilità è più elevata e i servizi per i nostri clienti sono possibili.

Silenzio, o non silenzio, azione o non azione, certa è una cosa. Al consiglio comunale previsto per lunedì 12 luglio, i commercianti e i professionisti, torneranno a farsi sentire, affinché la politica locale possa accogliere le loro istanze.