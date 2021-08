L’AQUILA – L’aveva annunciata l’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio e la nuova segnaletica turistica per la città dell’Aquila diventa finalmente realtà. Da oggi comincia l’installazione in città dei primi pannelli. L’azione era prevista anche nell’ambito della programmazione delle attività turistiche della deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 23.2.2021. Verrano gradualmente rimpiazzati i cartelli vecchi o non più leggibili e ridata armonia e funzionalità all’immagina turistica dell’Aquila.

Il Comune dell’Aquila ha elaborato un piano complessivo di segnaletica turistica per la città e le frazioni a cui hanno lavorato il settore Politiche per il benessere della persona e Promozione territoriale, e l’architetto Barbara Matticoli, dipendente comunale, cui è stato affidato l’incarico di redigere una perizia contenente il nuovo piano con l’indicazione di materiali, stile e modalità realizzative. La nuova segnaletica tiene conto anche delle indicazioni, per quanto di competenza, della Polizia Municipale.