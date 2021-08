ROCCA DI MEZZO – L’ultimo passo verso le Paralimpiadi di Tokyo, per la Nazionale di Mario Valentini è il raduno a Rovere, frazione di Rocca di Mezzo, in provincia di L’Aquila, che ha preso il via lo scorso 9 agosto e si concluderà domenica 22 agosto, vigilia della partenza per il Giappone.

Tra gli atleti selezionati anche un “beniamino di casa”. E’ Pierpaolo Addesi, lombardo di nascita ma abruzzese di adozione.

Questi i convocati. Pierpaolo Addesi, Katia Aere, Paolo Cecchetto, Diego Colombari, Fabrizio Cornegliani, Giorgio Farroni, Luca Mazzone, Francesca Porcellato, Andrea Tarlao, Fabio Anobile e Ana Maria Vitelaru.

Oltre al Ct Valentini, lo staff azzurro è composto da Gianni Fratarcangeli (collaboratore tecnico), Fabio Triboli (collaboratore tecnico), Fabrizio Di Somma (collaboratore tecnico), Roberto Pistilli (meccanico), Roberto Loreti (meccanico), Alain Lorenzati (massaggiatore) e Simone Sanclimenti (massaggiatore).

Nel “quartiere generale” di Rovere della Nazionale di paraciclismo è presente anche Renato Di Rocco, vice presidente della Federazione internazionale.

Dopo le paralimpiadi in Giappone, la Nazionale di paraciclismo sarà impegnata ai Campionati del Mondo su strada, in programma a Emmen, in Olanda, dal 12 al 15 settembre.