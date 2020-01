La Dante Alighieri celebra La Giornata della Memoria

Un programma ricco di eventi quello organizzato dalla Scuola Secondaria di I° “Dante Alighieri in occasione della celebrazione della “Giornata della Memoria 2020”, nel segno di un’azione didattica strettamente connessa alle problematiche del mondo attuale ed aperta ad accogliere le varie istanze provenienti dal territorio in cui opera.

Ad aprire il ciclo di commemorazioni, l’appuntamento inserito nel cartellone della rassegna de “I Pomeriggi culturali della Dante Alighieri”: venerdì 24 gennaio alle ore 17:30 presso l’Auditorium della scuola l’orchestra del Liceo Musicale celebra il “Giorno della Memoria 2020” con una coinvolgente esibizione intitolata A noi fu dato in sorte…. In tale occasione le studentesse e gli studenti alterneranno brani di musica composta nei campi di Buchenwald, Auschwitz-Birkenau e Lublin-Majdanek e musiche di Mahler e Weill con frammenti di racconti di giovanissime vittime (come ad esempio Liliana Segre, Luciana Nissim, Piero Terracina, Pavel Friedman) riguardanti le varie tappe delle loro tragiche vicende: le leggi razziali e la scuola, il ghetto, la paura dell’arresto, la deportazione, il lager, il numero tatuato.

La giornata del 27 gennaio, ricorrenza della Memoria, sarà interamente dedicata ad attività di riflessione, scambio e confronto, attraverso l’attivazione sinergica di più percorsi in connessione con le iniziative locali e nazionali: una giornata interamente dedicata a coltivare il valore della memoria non attraverso la didattica tradizionale, dunque, ma mediante la partecipazione a differenti tipologie di iniziative

La classe 3D, unitamente al Coro d’Istituto, parteciperà alle celebrazioni previste dall’ IASRIC (Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea) presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale: coordinati dal Prof. David Adacher, alla presenza del Prof. Carlo Fonzi e del Prof. Alessandro Vaccarelli, gli alunni presenteranno un lavoro sulla figura di un nostro concittadino aquilano, Mario De Nardis, un “Giusto” che nei tempi bui della nostra storia recente riuscì a proteggere e salvare da morte certa molti ebrei residenti all’Aquila.

Le classi 3B e 3E, invece, si recheranno a Roma per partecipare all’incontro conclusivo del progetto “Storia e memoria nell’opera di Primo Levi”, occasione in cui verranno presentati i lavori realizzati dai ragazzi al termine di un ciclo di laboratori che, a partire dal mese di ottobre scorso, hanno avvicinato gli alunni alla figura e all’opera di Primo Levi. Entrambe le iniziative, organizzate a cura della Prof.ssa Patrizia Dundee, hanno rappresentato un’occasione unica di studio documentale e di crescita personale mediante il lavoro partecipativo dei mesi precedenti e la fase di condivisione attuale.

La “Dante”, inoltre, in virtù della convenzione stipulata con l’Università degli Studi di L’Aquila, sarà presente anche alle iniziative organizzate dal Dipartimento di Scienze Umane: le classi 3A e 3C parteciperanno alle commemorazioni della Facoltà cittadina assistendo alla conversazione che il Prof. Massimo Fusillo e il Prof. Luca Zenobi intratterranno con il Prof. Carlo De Matteis sulla sua ultima pubblicazione, “Da parte ebrea. Narrazioni dalla Grande Guerra a dopo la Shoah”. Gli alunni avranno anche l’opportunità di ascoltare un Ensemble che ricorderà una delle pagine più tristi della storia suonando e cantando nelle lingue parlate in quei luoghi e in quei tempi con “Un volo leggero. La vita contro la morte”.

Le classi 3F e 3G, unitamente alle classi terze della sede Carducci, con il coordinamento della Prof.ssa Antonietta Recchia, hanno accolto l’invito dell’Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica” per assistere alla proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia”; al termine della proiezione gli alunni affronteranno un ulteriore momento di approfondimento sotto la guida del Prof. Walter Cavalieri che attraverso un lavoro fotografico da lui stesso realizzato, dal titolo “L’unicità di Auschwitz”, proporrà agli studenti un’occasione di studio e di riflessione nella quale convergeranno tutti gli stimoli didattici apportati precedentemente a scuola.

La sede di Paganica, infine, tratterà l’importanza del valore della memoria declinando la tematica in lingua francese ed in lingua inglese, mediante l’allestimento un “Memorial Day” con laboratori e letture dedicate.

Una giornata di studio assolutamente “non convenzionale”, un’occasione di riflessione su quanto accaduto destinata ai giovani allo scopo di sviluppare la consapevolezza del valore della diversità in una società pluralista e la sensibilità alle peculiarità delle minoranze, nonché un invito a meglio comprendere le ramificazioni del pregiudizio, del razzismo, dell’antisemitismo e del ragionamento per stereotipi in qualsiasi ambito.







