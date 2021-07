SULMONA – Oggi la compagnia teatrale FANTACADABRA ha ricevuto una bellissima notizia: il riconoscimento da parte del “Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Servizio I, Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante” fra gli organismi professionali che beneficeranno del contributo ministeriale per l’annualità 2021.

Già riconosciuta e sostenuta dalla Regione Abruzzo per l’attività produttiva e organizzativa, la Compagnia FANTACADABRA, Società Cooperativa Sociale di Sulmona ma con la sede organizzativa ad Avezzano, viene finalmente riconosciuta come IMPRESA DI PRODUZIONE DI TEATRO DI FIGURA E DI IMMAGINE DI INTERESSE NAZIONALE. Si tratta di un’ottima notizia che rende merito ad una realtà che ha saputo radicarsi nel territorio, forte di una visione carica di valori sul piano culturale e centrata su un’idea di territorio moderna e prossima a tutti i bisogni culturali: Come artisti siamo convinti che questa sia l’occasione per rafforzare il sistema della produzione teatrale per con il fine di favorire la rigenerazione del territorio attraverso la cultura e che tale esperienza rappresenti un importante volano per la nostra città.

E’ un primo ma fondamentale passo verso la costruzione di un polo di ricerca sul teatro per la città e per il territorio provinciale e regionale. Insomma, da oggi i programmi di attività complesse e sfaccettate a cui è andato il meritato riconoscimento ministeriale, fanno della Compagnia FANTACADABRA, Società Cooperativa Sociale, (unica struttura riconosciuta per il teatro su tutto il territorio Peligno e fra le poche nell’intero Abruzzo) un punto di riferimento per la creazione di un teatro di fondamentale importanza per la città, per il territorio circostante, per la Regione Abruzzo, ma al tempo stesso in connessione con realtà analoghe del territorio nazionale e internazionale.

La compagnia teatrale FANTACADABRA, che da circa 25 anni si occupa di educazione attraverso il gioco ed il teatro, ha, negli anni, dato vita ad un prezioso patrimonio di creazioni artistiche, a un repertorio di spettacoli, a numerosi progetti laboratoriali, nonché organizza e dirige rassegne ed eventi, intrecciando

relazioni e rapporti sul territorio della Regione Abruzzo e in Italia.

L’impegno poetico, artistico e organizzativo della compagnia teatrale FANTACADABRA si svilupperà a partire dall’idea di teatro a cui siamo legati e alla quale abbiamo aderito e che, di volta in volta, è stato detto “di ricerca o sperimentazione”. Ciò che ci interessa è di agganciarci a quella somma di esperienze che hanno, negli ultimi cinquant’anni, modificato profondamente il linguaggio teatrale, le capacità e le possibilità produttive nel segno di una forte tradizione dell’agire teatrale, portando ad acquisizioni che sono diventate oramai patrimonio di tutti. È da questi presupposti che abbiamo iniziato a lavorare dando vita ad una esperienza artistica piccola ma significativa, in grado di potersi impegnare sia sul fronte produttivo che organizzativo e formativo.