L’Aquila. In occasione della 298′ festa diocesana della Salus Populi Aquilana, celebrata per la prima volta dopo che il vescovo dell’Aquila Mons. Domenico Taglialatela, nel 1723, aveva proclamato la B. V. Maria, salvezza del popolo aquilano, al termine della missione popolare tenuta dal missionario cappuccino Padre Giuseppe Antonio da Trivigliano, in cui aveva esposto la Sacra Effige della Madonna con Bambino, realizzata dall’artista romano Gabriele Mattei, gli orafi e artisti aquilana Laura Caliendo e Gabriele di Mizio, che da più di vent’anni realizzano le Croci del Perdono e dal 2013 la croce della Congregazione della Salus Populi Aquilani, consegnata ai nuovi confratelli e consorelle, che si consacrano alla Madonna del Popolo Aquilano, in occasione della Festa Diocesana in suo onore, il 19 novembre di ogni anno, hanno realizzato un gioiello con incastonato un cammeo con l’effige della Salus.

Questi due orafi, molto legati alla Madonna del Popolo Aquilano, avevano realizzato le medaglie artistiche, commemorative, in occasione della sua solenne incoronazione, avvenuta il 13 maggio del 2013, al termine della missione popolare che la Chiesa aquilana aveva vissuto con la Visita Pastorale dell’allora Arcivescovo Metropolita, Mons. Giuseppe Molinari, durante la quale, lo stesso Arcivescovo aveva consacrato la Città e Arcidiocesi di L’Aquila, alla Salus Populi Aquilani.

Nei due orafi aquilani, l’arte e la bellezza, ancora una volta, sono state ispirate dall’immagine della Salus Populi Aquilani, con un prezioso gioiello, in cui è incastonato un cammeo realizzato con la Sacra effige della Salus.