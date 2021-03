“Chiaramente – aggiungono – questo non è l’unico impegno disatteso di un programma di governo già molto poco ambizioso e del resto la cifra di chi governa la nostra città la offre plasticamente il tono trionfalistico che usa il sindaco sia per aver asfaltato duecento metri di viale Duca degli Abruzzi che per gli interventi verso i quali si intendono convogliare i quasi due milioni di euro della L.41/2011. Sono fondi che derivano da donazioni ricevute dalla regione per il terremoto del 2009 (tale è la loro provenienza) che, in assenza di una ben che minima strategia di promozione della pratica sportiva, non hanno visto cogliere l’opportunità di affrontare le enormi criticità che le società sportive cittadine stanno attraversando a causa dell’emergenza covid; tutto si è così ridotto a una ripartizione di istanze tra le varie forze di maggioranza. In buona sostanza questa amministrazione continuerà a realizzare nuovi impianti senza preoccuparsi dello stato di degrado in cui versano i tanti già esistenti che sono senza un regolamento per la gestione e, in molti casi, senza una destinazione d’uso adeguata che permetta la loro manutenzione da parte dell’ente e dunque l’utilizzo in sicurezza da parte delle associazioni sportive”.