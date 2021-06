ROMA – L’aquilano Andrea Angelone, cresciuto rugbisticamente nelle file della Polisportiva L’Aquila Rugby e attualmente tesserato con le Fiamme Oro, disputerà il Sei Nazioni Under 20

Massimo Brunello, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma in preparazione del Sei Nazioni di categoria.

Gli Azzurrini si ritroveranno nella città ducale lunedì 14 giugno con allenamenti programmati nei giorni seguenti prima della partenza per Cardiff in calendario venerdì 18 giugno dove il giorno seguente, sabato 19 giugno alle 20 locali (21 italiane), all’Arms Park l’Italia farà il suo esordio nel torneo nel terzo incontro della prima giornata affrontando i padroni di casa del Galles.

“Abbiamo a disposizione un gruppo valido con cui abbiamo costruito un percorso ben definito sin dai raduni dell’estate dell’anno scorso. E’ stata dura scegliere trentadue giocatori perché ci sono tanti atleti validi nella rosa allargata di giocatori visionati in questo arco temporale. I due test match contro la Francia disputati a gennaio e maggio ci hanno confermato il nostro potenziale fornendo indicazioni fondamentali su ogni aspetto, comprese le situazioni di gioco che non hanno funzionato al meglio e su cui continueremo a lavorare per arrivare nella migliore condizione possibile all’esordio contro il Galles il prossimo 19 giugno” ha dichiarato Massimo Brunello.

Questo il calendario delle partite dell’Italia U20:

Sabato 19 giugno, I giornata

Ore 20 (21 ITA) Italia v Galles

Venerdì 25 giugno, II giornata

Ore 17 (18 ITA) Italia v Francia

Giovedì 1 luglio, III giornata

Ore 14 (15 ITA) Scozia v Italia

Mercoledì 7 luglio, IV giornata

Ore 14 (15 ITA) Italia v Irlanda

Martedì 13 luglio, V giornata

Ore 14 (15 ITA) Inghilterra v Italia

Questa la lista dei giocatori convocati:

Manfredi ALBANESE (Kawasaki Robot Calvisano)

Luca ANDREANI (Rugby Bassa Bresciana)* – capitano

Riccardo ANDREOLI (Rugby Carpi)*

Andrea ANGELONE (Fiamme Oro Rugby)

Matteo BALDELLI (Cavalieri Union Prato)*

Valerio BIZZOTTO (Rugby Bassano)*

Fabrizio BOSCHETTI (Rugby Viadana 1970)

Michele BRIGHETTI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Lorenzo CANNONE (Argos Petrarca)*

Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby)*

Andrea CUOGHI (Modena Rugby)*

Tommaso DI BARTOLOMEO (Argos Petrarca)*

Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969)

Giacomo FERRARI (Unione Rugby Capitolina)*

Mattia FERRARIN (Argos Petrarca)

Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby)

Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969)

Riccardo GENOVESE (Kawasaki Robot Calvisano)

Simone GESI (HBS Colorno)

Muhamed HASA (Argos Petrarca)*

Leonardo MARIN (Mogliano Rugby 1969)*

Giulio MARUCCHINI (S.S. Lazio Rugy 1927)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby)

Ion NECULAI (Cavalieri Union Prato)*

Lorenzo PANI (Cavalieri Union Prato)*

Nicola PIANTELLA (Rangers Vicenza)*

Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina)

Fabio SCHIABEL (Rugby San Donà)

Mirco SPAGNOLO (Checco Camposampiero Rugby)*

Nicolò TENEGGI (Valorugby Emilia)*

Flavio Pio VACCARI (Unione Rugby Capitolina)*

Ross Micheal VINTCENT (Accademi Nazionale Ivan Francescato)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato.