ROMA – La terza seconda linea aquilana Andrea Angelone, ex Polisportiva L’Aquila Rugby, è stato di nuovo convocato nelle fila dell’Italrugby Under 20.

Dopo le giovanili con la Polisportiva L’Aquila Rugby ha disputato il campionato di serie B con l’IsWeb Avezzano, per poi arrivare nel vecchio Top12, l’attuale Peroni Top10, il massimo campionato italiano di pallaovale, prima con la Lazio e attualmente con le Fiamme Oro.

Tornando all’Italrugby baby, Massimo Brunello, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana U20, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Biella in calendario a partire da lunedì 31 maggio.

Gli Azzurrini si ritroveranno presso il capoluogo piemontese nella tarda mattinata di lunedì, mentre mercoledì 2 giugno è in programma la partenza per la Francia dove venerdì 4 giugno è in calendario un test contro la Selezione Francese U20 alle 18 a Tolone.

Sabato 5 giugno la squadra di Brunello farà rientro in Italia dove proseguirà gli allenamenti a Remedello fino al 9 giugn, data in cui terminerà il raduno.

“Il prossimo raduno rappresenta un nuovo, importante, test verso il Sei Nazioni Under 20 che avrà inizio il 19 giugno. La partita contro la Selezione Francese sarà un banco di prova importante per avere indicazioni sul nostro stato di forma e su quella che sarà la lista degli atleti convocati che volerà in Galles per rappresentare l’Italia al Sei Nazioni di categoria” ha sottolineato Massimo Brunello.

Questa la lista degli atleti convocati:

Luca ANDREANI (Rugby Bassa Bresciana)*

Andrea ANGELONE (Fiamme Oro Rugby)

Matteo BALDELLI (Cavalieri Union Prato)*

Valerio BIZZOTTO (Rugby Bassano)*

Fabrizio BOSCHETTI (Rugby Viadana 1970)

Michele BRIGHETTI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby)*

Andrea CUOGHI (Modena Rugby)*

Andrea DARDENNE (Castres)

Tommaso DI BARTOLOMEO (Argos Petrarca)*

Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969)

Giacomo FERRARI (Unione Rugby Capitolina)*

Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby)

Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969)

Riccardo GENOVESE (Kawasaki Robot Calvisano)

Simone GESI (HBS Colorno)

Leonardo MARIN (Mogliano Rugby 1969)*

Ion NECULAI (Cavalieri Union Prato)*

Nicola PIANTELLA (Rangers Vicenza)*

Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina)

Fabio SCHIABEL (Rugby San Donà)

Mirco SPAGNOLO (Checco Camposampiero Rugby)*

Nicolò TENEGGI (Valorugby Emilia)*

Flavio Pio VACCARI (Unione Rugby Capitolina)*

Micheal VINTCENT (Accademi Nazionale Ivan Francescato)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato