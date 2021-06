TOLONE (Francia) – Massimo Brunello, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana U20, ha ufficializzato la formazione che domani, 4 giugno, affronterà in Francia i padroni di casa della Selezione Francese Under 20 allo Stade La Seyne sur Mer alle 18. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e Youtube di “Ligue Sud de Rugby” e disponibile anche sulla pagina Facebook ufficiale della Federazione Italiana Rugby.

L’aquilano Andrea Angelone, cresciuto rugbisticamente nelle fila della Polisportiva L’Aquila Rugby e attualmente tesserato con le Fiamme Oro, partirà dalla panchina.

Nel XV, triangolo allargato formato da Gesi con Lazzarin e Vaccari all’ala e coppia di centri formata da Drago e Schiabel. Le chiavi della mediana saranno affidate a Marin e Garbisi. In terza linea, insieme a capitan Andreani, ci saranno Boschetti e Vintcent.

In seconda linea spazio a Piantella e Ferrari, mentre la prima linea sarà composta da Neculai, Di Bartolomeo e Rizzoli.

Pronti a subentrare a partita in corso Baldelli, Bizzotto, Spagnolo, Genovese, Cenedese, Cuoghi, Teneggi, Fusari, Brighetti, Angelone, Dardenne.

“Quella di domani non sarà una rivincita dell’incontro perso negli ultimi minuti in Corsica a gennaio. E’ chiaro che, come in ogni partita, scenderemo in campo per vincere. Ma l’aspetto su cui ci concentreremo sarà l’atteggiamento in campo e il piano di gioco. Abbiamo una occasione importante per testare il nostro stato di forma contro un avversario di alto livello in vista dell’inizio del Sei Nazioni” ha dichiarato Massimo Brunello, allenatore degli Azzurrini.

Questa la formazione titolare:

15 Simone GESI (HBS Colorno)

14 Filippo LAZZARIN (Argos Petrarca)

13 Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969)

12 Fabio SCHIABEL (Rugby San Donà)

11 Flavio Pio VACCARI (Unione Rugby Capitolina)*

10 Leonardo MARIN (Mogliano Rugby 1969)*

9 Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969)

8 Luca ANDREANI (Rugby Bassa Bresciana)* – capitano

7 Fabrizio BOSCHETTI (Rugby Viadana 1970)

6 Micheal VINTCENT (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

5 Nicola PIANTELLA (Rangers Vicenza)*

4 Giacomo FERRARI (Unione Rugby Capitolina)*

3 Ion NECULAI (Cavalieri Union Prato)*

2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Argos Petrarca)*

1 Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina)

A disposizione

16 Matteo BALDELLI (Cavalieri Union Prato)*

17 Valerio BIZZOTTO (Rugby Bassano)*

18 Mirco SPAGNOLO (Checco Camposampiero Rugby)*

19 Riccardo GENOVESE (Kawasaki Robot Calvisano)

20 Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby)*

21 Andrea CUOGHI (Modena Rugby)*

22 Nicolò TENEGGI (Valorugby Emilia)*

23 Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby)

24 Michele BRIGHETTI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

25 Andrea ANGELONE (Fiamme Oro Rugby)

26 Andrea DARDENNE (Castres)