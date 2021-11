VERONA – L’aquilano Nicolò Casilio, tesserato con le Zebre Parma, andrà in panchina, nella gara tra l’Italruby A e l’Uruguay, in programma domenica 14 novembre allo stadio Plebiscito di Padova. La partita sarà trasmessa in diretta su federugby.it e gli account Youtube e Facebook ufficiali Fir, Federazione italiana rugby.

Casilio (classe 1998, 181 centimetri per 84 chilogrammi) ha iniziato a giocare nelle giovanili della Polisportiva L’Aquila Rugby, per poi essere selezionato nell’Accademia nazionale “Ivan Francescato” e successivamente ingaggiato dal Calvisano, nel massimo campionato di pallaovale italiana. Con la maglia giallonera ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella stagione 2018-2019 e all’inizio dell’anno sportivo seguente fu selezionato come permit player dalle Zebre esordendo in Pro14 nella sfida con Edimburgo. Nel 2020 viente tesserato dalla franchigia federale Zebre.

Passando alle Nazionali, nel 2018 Casilio viene convocato per l’Italia Under 20 con cui partecipa al Sei Nazioni di categoria e in estate al mondiale giovanile. Sotto osservazione dalla prima Nazionale, attualmente è impegnato nelle file dei colori azzurri di quella A.

Tornando all’Italia A, Alessandro Troncon, Commissario Tecnico, ha ufficializzato la formazione che domenica 14 novembre alle 14.30 affronterà l’Uruguay allo Stadio Plebiscito di Padova.

Triangolo allargato formato da Trulla-Bruno-Tavuyara con il duo di centri composto da Menoncello e Drago. Confermata la mediana scesa in campo nella gara vinta a Madrid contro la Spagna 13-11 con Marin e Violi che scenderanno in campo dal primo minuto.

In terza linea – insieme a capitan Steyn – Cannone e Izekor andranno a completare il reparto. In seconda linea spazio a Lazzaroni e Zambonin, mentre la prima linea sarà composta da Alongi, Nicotera e Traorè.

Pronti a subentrare dalla panchina Zani, Buonfiglio, Neculai, Krumov, Meggiato, Casilio, Rizzi e Lucchin.

“E’ fondamentale avere la possibilità di scendere in campo e confrontarsi a livello internazionale. E’ una grande sfida ma anche una grande opportunità per rappresentare l’Italia sul campo. Farò sempre del mio meglio in campo sperando di rendere orgogliosi i tifosi italiani. Abbiamo un gruppo valido e vogliamo dimostrarlo sul campo” ha dichiarato Steyn.

I biglietti per la partita sono in vendita sul sito petrarcarugby.it

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 7 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma)

13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby)

12 Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby)

11 Ratuva TAVUYARA (Benetton Rugby)

10 Leonardo MARIN (Benetton Rugby)

9 Marcello VIOLI (Zebre Parma, 21 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 45 caps) – capitano

7 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby)

6 Alessandro IZEKOR (Rugby Transvecta Calvisano)

5 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma)

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 16 caps)

3 Filippo ALONGI (Mogliano Rubgy 1969/Benetton Rugby)

2 Giacomo NICOTERA (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby)

1 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 11 caps)

A disposizione

16 Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

17 Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma)

18 Ion NECULAI (Zebre Parma)

19 Leonard KRUMOV (Zebre Parma)

20 Matteo MEGGIATO (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby)

21 Nicolò CASILIO (Zebre Parma)

22 Antonio RIZZI (Zebre Parma)

23 Enrico LUCCHIN (Zebre Parma)