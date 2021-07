ROMA – Lucia Cammarano, nata a Benevento ma di adozione aquilana, tesserata con le Belve Neroverdi L’Aquila, serie A donne, è stata di nuovo convocata nelle fila dell’Italrugby donne.

La Nazionale Femminile tornerà a Parma dal 5 all’8 agosto per il terzo appuntamento estivo in preparazione del Torneo di qualificazione alla Women’s Rugby World Cup 2021 in calendario nel mese di settembre che vedrà coinvolte oltre l’Italia Scozia, Irlanda e Spagna.

L’Italdonne ritroverà Ilaria Arrighetti, indisponibile per motivi personali a prendere parte al raduno precedente dal 22 al 25 luglio, che lo scorso 9 luglio aveva ricevuto dalle mani del papà, Giuliano Braglia, il Trofeo 2020/21 istituito in memoria di Rebecca Braglia, la 19enne rugbista dell’Amatori Parma deceduta nel 2018 a seguito di uno scontro di gioco in un match di Coppa Italia. Flanker, 49 presenze con l’Italia Femminile, atleta in forza nel club francese Stade Rennais, è risultata la candidata più votata da un panel composto dalla Consigliera Federale Francesca Gallina, dal CT dell’Italdonne, l’aquilano Andrea di Giandomenico e da Maria Cristina Tonna, Coordinatrice del settore femminile di FIR, Federazione italiana rugby, per i particolari meriti sportivi dimostrati durante l’ultima finestra internazionale.

Il raduno avrà inizio nella tarda mattinata di giovedì 5 agosto. Dopo essere state sottoposte, assieme allo staff, a tamponi antigenici, le atlete sosterranno la prima seduta di allenamento presso la Cittadella del Rugby. Il collegiale terminerà alle 14.00 di domenica 8 agosto.

Di seguito le atlete selezionate dal responsabile tecnico, Andrea Di Giandomenico.

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 48 caps)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 98 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 61 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroveri, 27 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Arredissima Villorba, 3 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, 1 cap)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 21 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 25 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 18 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 78 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 73 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Francesca GRANZOTTO (Arredissima Villorba – esordiente)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 25 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 22 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 36 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

Michela MERLO (Rugby Colorno – 9 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 17 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano – 3 caps )

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Sara SEYE (I Centurioni Rugby, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 8 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana R. Padova – esordiente)

Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 18 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana R. Padova – esordiente)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)