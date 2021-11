VERONA – L’aquilano Nicolò Casilio, tesserato con le Zebre Parma, cresciuto rugbisticamente nelle giovanili della Polisportiva L’Aquila Rugby, è stato convocato di nuovo nelle fila dell’Italia A di rugby.

Dopo l’esperienza nel match vinto contro la Spagna, il Ct Alessandro Troncon ha selezionato Casilio, mediano di mischia (classe 1998), per l’incontro contro l’Uruguy allo stadio Plebiscito di Padova, in programma domenica 14 novembre alle 14.30. La partita sarà trasmessa in diretta su federugby.it e gli account Facebook e Youtube Fir, Federazione italiana rugby.

Intanto lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Kieran Crowley ha convocato Andrea Lovotti – inizialmente inserito nella lista dell’Italia A – in sostituzione dell’infortunato Matteo Nocera per il raduno di Verona in preparazione del secondo impegno delle Nations Series contro l’Argentina in programma a Treviso sabato 13 novembre alle 14, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su Cielo.

Nel frattempo ieri è iniziato anche il raduno dell’Italia A che domenica 14 novembre alle 14.30 scenderà in campo per la seconda volta durante la stagione corrente per affrontare l’Uruguay allo Stadio Plebiscito di Padova, partita che sarà trasmessa in diretta su federugby.it e gli account Facebook e Youtube FIR.

Rispetto alla convocazione iniziale mancheranno Mbandà, Pasquali e Capuzzo che attualmente risultano indisponibili. In sinergia con lo staff tecnico dell’Italrugby nella giornata odierna si aggregheranno alla rosa dell’Italia A Traorè, Steyn, Marin e Bruno. Convocati anche Bianchi, Meggiato e Pani.

“Torniamo in raduno a Verona per preparare un nuovo, importante, appuntamento internazionale. Abbiamo ben chiari gli obiettivi da raggiungere e a disposizione una rosa rinnovata con l’inserimento di alcuni giocatori di esperienza – che avranno la possibilità di confrontarsi nuovamente a livello internazionale – e altri giovani che avranno una importante chance per mostrare le loro qualità nell’ottica di creare una solida base a disposizione della Nazionale Maggiore Maschile” ha dichiarato Alessandro Troncon.

Questa la rosa dei giocatori convocati con l’Italia A:

Piloni

Filippo ALONGI (Mogliano Rubgy 1969/Benetton Rugby)

Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma)

Ion NECULAI (Zebre Parma)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 11 caps)

Tallonatori

Massimo CECILIANI (Zebre Parma)

Giacomo NICOTERA (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Seconde linee

Leonard KRUMOV (Zebre Parma)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 16 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma)

Cristian STOIAN (Zebre Parma/Fiamme Oro Rugby, 2 caps)

Terze linee

Iacopo BIANCHI (Zebre Parma/Fiamme Oro Rugby)

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby)

Alessandro IZEKOR (Rugby Transvecta Calvisano)

Matteo MEGGIATO (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 45 caps)

Mediani di mischia

Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby)

Nicolò CASILIO (Zebre Parma)

Marcello VIOLI (Zebre Parma, 21 caps)

Mediani d’apertura

Leonardo MARIN (Benetton Rugby)

Antonio RIZZI (Zebre Parma)

Centri

Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma)

Lorenzo PANI (Benetton Rugby)

Ratuba TAVUYARA (Benetton Rugby)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 7 caps)