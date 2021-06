L’AQUILA – L’istituto Comprensivo Dante Alighieri dell’Aquila ha pubblicato un bando di reclutamento per esperti esterni da utilizzare nelle attività della scuola estiva dal 14 giugno al 30 luglio 2021. Il bando è finalizzato alla selezione di esperti nelle attività didattico-laboratoriali per le attività di Comunicazione – Logico-matematica – Corpo/sport/Movimento – Arte – Musica – Ambiente e Territorio – Innovazione digitale – Insegnamento e accompagnamento alunni diversamente abili. La selezione verrà effettuata con procedura comparativa di titoli e la partecipazione alla selezione presuppone la disponibilità per tutto il periodo del progetto. L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi modelli reperibili sul sito internet dell’Istituto, www.dantealighieri.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo, il progetto articolato sulle attività didattico-laboratoriali che si intendono svolgere e la fotocopia di un documento di riconoscimento. La domanda, pena esclusione, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] o PEO all’indirizzo [email protected] o a mano presso gli Uffici di Segreteria in via Acquasanta n. 4 L’Aquila e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 giugno 2021. Sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE Esperti Esterni – Progetto OPCM 2020/2021”.