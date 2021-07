L’AQUILA – “Basta tentennamenti, in Abruzzo è allarme cinghiali! La situazione è completamente fuori controllo”. La denuncia arriva dai consiglieri regionali del Partito Democratico Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli e Pierpaolo Pietrucci che si sono fatti carico di avanzare una proposta di legge che mira proprio al contenimento della specie. “L’assessore con delega alla caccia, Emanuele Imprudente, in questi anni, ha ridotto notevolmente le attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica bloccando, ripetutamente, strumenti essenziali quali la selezione e soprattutto il controllo, creando, di fatto, delle situazioni di squilibrio con conseguenze sempre più drammatiche. Non possiamo più attendere la lentezza della giunta Marsilio, la non gestione della fauna selvatica sta causando dei seri problemi al patrimonio agro-zootecnico e forestale con ingenti perdite economiche patite dagli imprenditori agricoltori, oltre che un allarme sociale dovuto alla presenza dei cinghiali nei centri abitati e purtroppo con sempre maggiori incidenti stradali”.

“Una situazione – secondo i Consiglieri regionali del Pd – che ha oltrepassato ogni limite di guardia ed è proprio in questa ottica che, aderendo alle sollecitazioni delle associazioni di categoria agricole, abbiamo depositato una proposta di legge proprio per permettere interventi attivi ed immediati di contenimento degli ungulati. La nostra iniziativa legislativa consente alla Polizia provinciale di avvalersi, nelle operazioni di controllo della specie, di cacciatori volontari opportunamente formati e muniti di licenza per l’esercizio venatorio proprio per effettuare una attività determinante a difesa delle colture. Ulteriore innovazione normativa contenuta nella proposta di legge è rappresentata dalla istituzione, presso il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, della banca dati regionale dei danni e degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. La realizzazione di tale registro ha lo scopo di raccogliere i dati, georeferenziati e classificati per categoria, per consentire una puntuale pianificazione e per una migliore gestione della fauna selvatica. Chiediamo – hanno concluso i Consiglieri del Pd – la convocazione immediata della commissione di merito affinché la nostra proposta venga subito discussa ed approvata”.