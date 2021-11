La notizia appena appresa dalla stampa ci ha lasciati davvero esterrefatti e ricolmi di dolore.

La morte a soli 55 anni di Carmine Di Bernardino, comandante della polizia locale terra dei peligni e per anni collaboratore dell’IPA International Police Association nei progetti sulla legalità nelle scuole, rappresenta un duro colpo per tutti coloro i quali hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo per le sue grandi doti.

Sempre pronto a mettersi a disposizione e per qualunque tipo di lavoro potesse rappresentare un aiuto per tutti ad acquisire la giusta interpretazione del senso civico, Carmine Di Bernardino è stato sempre un bellissimo punto di riferimento per un Associazione di Polizia internazionale che tra i suoi compiti annovera l’insegnamento dei cardini della legalità nelle scuole.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e riconoscimenti d’affetto che si devono ad una gran brava persona.