“Emergono però dei dubbi – conclude Pezzopane – sulle procedure adottate, in particolare non si comprende perché non venga utilizzato lo strumento della clausola sociale/call center. Uno dei punti più delicati dell’intero processo sarà garantire tutte le persone interessate e lo strumento della selezione pubblica ha minori elementi di sicurezza. Va inoltre accertato il perimetro occupazionale, va evitato che il non presidio dei perimetri finisca per produrre contenziosi e una inaccettabile esclusione. Andrebbe meglio affrontata la questione dei profili degli orari senza aggravare i costi complessivi del servizio imposti dalla legge di reinternalizzazione. Ritengo infatti che profilare tutti sul part time sia comunque un problema e che vadano salvaguardati appieno in continuità tutti i lavoratori con rapporto di lavoro full-time, eventualmente da adottare a scelta del lavoratore. A tal proposito, ho presentato un’interrogazione per sapere tempi e modalità precise del processo di internalizzazione e quali siano le condizioni del confronto e interlocuzione con le organizzazioni sindacali e con le aziende uscenti”.