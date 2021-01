Dopo la nomina a Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana (CEAM), per la prima volta, nella giornata di ieri, 26 gennaio 2021, il cardinale Arcivescovo dell’Aquila Giuseppe Petrocchi, ha partecipato al Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), quello che popolarmente viene definito il ‘parlamentino’ dei vescovi italiani, che ha avuto luogo via streaming, nel rispetto e nella tutela delle disposizioni governative contro il Covid-19.

Il Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, ad introduzione del suo discorso incentrato sulla comunione e corresponsabilità per sanare le fratture, soprattutto in questo tempo difficile che sta segnando la vita degli italiani, ha voluto portare un saluto di benvenuto al Cardinale Petrocchi e un sentito ringraziamento a Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto, per il servizio svolto in questi ultimi dieci anni come Presidente della CEAM.

Pubblichiamo il testo dell’Introduzione del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della CEI, ai lavori della sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente, che si svolge in videoconferenza il 26 gennaio 2021.