ROMA – «L’emergenza sanitaria per i nostri infermieri ha rappresentato e continua a rappresentare, ogni giorno, una delicata battaglia che ci vede combattere in prima linea, come soldati, come instancabili guerrieri in difesa della salute degli italiani, pronti a rischiare la nostra vita. Ed è in un momento del genere che, più che mai, come Sindacato che vive fianco a fianco dei professionisti della sanità, sentiamo la necessità di coinvolgere i nostri colleghi, di far ascoltare ai cittadini la nostra voce. Perchè dietro quel camice, ci sono un’anima e un cuore. Un cuore che batte forte con le sue emozioni e anche le sue legittime paure. Per questa ragione abbiamo immaginato e creato un contest social dove al centro di tutto, c’è ancora una volta l’infermiere italiano».

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, presenta l’iniziativa #condividilatuavoce.

“Una campagna dove gli infermieri potranno avere la libertà di comunicare tutto ciò che stanno vivendo: la professione, con le sue certezze ma anche le sue tante problematiche, la vita fuori e dentro le realtà ospedaliere. Chi è l’infermiere oggi, il senso della nostra professione, l’assistenza infermieristica come ponte di umanità che porta ad occuparsi dell’essere umano senza alcun pregiudizio, la competenza, la passione, l’etica, questi e tanti altri possono essere i temi su cui ogni iscritto decide di esprimersi. L’obiettivo della campagna è quello di canalizzare la comunicazione social professionale in una dimensione narrativa, permettendo così la condivisione di un pensiero intellettuale. Nursing Up dà sempre di più voce agli infermieri! Gli iscritti che desiderano partecipare al contest dovranno scrivere un testo/elaborato breve che abbia un minimo di senso narrativo sul tema del cambiamento culturale, intellettuale, professionale e contrattuale in ambito infermieristico. Chi vuole può anche leggere il testo mandando per email l’audio formato Mp3 e testo scritto. I migliori saranno montati in un video della durata di 1 minuto e pubblicati su tutti i nostri canali social con il nome e cognome dell’autore ed entreranno a far parte della campagna #condividilatuavoce”.

Il video più condiviso e che otterrà più like risulterà inoltre il vincitore assoluto del contest.