In India non si può più andare a visitare gli zoo e le riserve. Pare che i focolai di Covid minacciano di trasmissione del virus agli animali in cattività.

Lo studio è del National Tiger Conservation Authority che ha deciso di chiudere a tempo indeterminato l’accesso ai turisti. In India vivono duemila tigri, la metà del totale degli esemplari presenti sul pianeta.

L’allarme è scattato dopo la morte della leonessa affetta da Covid nel giardino zoologico di Vandalur, dove la National Tiger Conservation Authority ha quindi di chiudere, per evitare il peggio. “Il fatto che uno dei nostri felini sia stato colpito dal Covid in uno zoo – si legge nell’ordinanza della chiusura – indica l’alta possibilità della trasmissione dagli essere umani agli animali in cattività. Temiamo che la trasmissione potrebbe avere luogo anche nelle riserve“.