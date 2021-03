L’AQUILA – Si è tenuto oggi in video conferenza un incontro con i Sindaci del comprensorio per illustrare e condividere gli interventi per la messa in sicurezza del Gran Sasso.

All’incontro hanno partecipato la gran parte dei Sindaci invitati, il presidente della Gran Sasso Acqua spa, avv. Alessandro Piccinini, il coordinatore tecnico, ing. Mario Di Gregorio ed il prof. Maurizio Leopardi che da un paio di settimane si occupa della supervisione della messa in sicurezza delle acque, in raccordo con il commissario straordinario di Governo, prof. Corrado Gisonni.

“Abbiamo voluto condividere con i Sindaci queste prime fasi di ispezione e monitoraggio” spiega il presidente Alessandro Piccinini “per una più compiuta consapevolezza di una vicenda complessa che è solo agli inizi, sono molto soddisfatto – aggiunge – di questo importante momento di confronto e di essere riusciti a trasmettere una percezione più esatta della situazione del Gran Sasso”.

“L’occasione è stata utile anche per l’impegno ad un’interlocuzione costante che coinvolgerà tutti i primi cittadini in un rinnovato dialogo” prosegue Piccinini “la questione sarà lunga e sarà fondamentale conoscere ogni fase dei futuri interventi e dei lavori di messa in sicurezza veri e propri della galleria che interesseranno l’intero comprensorio”.

Il presidente si è detto infine soddisfatto “per il raccordo con la struttura commissariale del prof. Corrado Gisonni, per cui sarà costante e sereno, oltre che collaborativo, il contributo del direttore tecnico Armando Balducci, del prof. Maurizio Leopardi e del coordinatore tecnico Mario Di Gregorio in modo da condividere le varie fasi delle lavorazioni garantendo la qualità delle acque e gli approvvigionamenti dei territori con l’impegno costante di ridurre al minimo i disagi alle comunità”.