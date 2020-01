Incontri al Teatro dei 99: Fabrizio Santi

Prosegue per i trent’anni di attività, il calendario di “INCONTRI” organizzato dal Teatro dei 99 con artisti del panorama internazionale nei campi della danza, del teatro, della musica e del musical.

Domenica 12 gennaio arriva in città FABRIZIO SANTI.

Insegnante e coreografo di hip hop e organizzatore di eventi, si è perfezionato a New York, Philadelfia, Los Angeles e Parigi con i più importanti ballerini a livello mondiale.

Docente di corsi di formazione per insegnanti di hip hop; giudice per importanti eventi nazionali e internazionali; coreografo e ballerino di “Culture Shock Dance Troupe Italy”, gruppo ufficiale della Nike Italia.

Vincitore del Campionato Europeo di Hip Hop con il gruppo “Almost Famous”, da 7 anni organizza il concorso internazionale “MAD 4 DANCE TOUR”, collabora con scuole di tutta Italia ma anche con realtà Croate e di Madrid.

In televisione è coreografo e ballerino per il “Trofeo Stefania Rotolo” di Rai 1; è nella trasmissione “Vengo Anch’ Io” di Rai 1. Coreografo e danzatore per “Il Papa Incontra i Giovani” per la trasmissione prodotta da Rai 1 International. Ballerino per “Hip Hop Generation” di Rai 3 e nel film “Parlami d’Amore” di Silvio Muccino.

È già stato ospite a L’Aquila del Teatro dei 99 nel gennaio 2018 e con grande piacere partecipa ai festeggiamenti per i trent’anni di lavoro della squadra del Teatro dei 99 offrendo una grande opportunità di crescita e di visibilità per chi ama la street dance.

Tutti gli appassionati della cultura urbana sono invitati a partecipare a questo “INCONTRO”

di Loredana Errico

