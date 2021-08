L’AQUILA – “Grazie ad una mirata iniziativa legislativa, condivisa dall’intero Consiglio Regionale, da ora è possibile sostenere economicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria dei laghi artificiali privati ad uso agricolo e zootecnico ricompresi nel territorio regionale che, in caso di emergenza, vengono utilizzati anche dal sistema della Protezione Civile, in particolar modo dagli elicotteri, per attingere acqua necessaria alle operazione di spegnimento incendi”.

Lo rende noto il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, primo firmatario della proposta, divenuta legge, che ha tenuto a evidenziare come: “la manutenzione e la tenuta in piena efficienza di queste infrastrutture è cruciale e determinante perché, specie nella stagione estiva, queste rivestono una duplice utilità: vengono utilizzate da agricoltori e allevatori per le loro attività e, in caso di emergenze servono a prelevare in maniera agevole e veloce la necessaria quantità di acqua utile alle operazioni di spegnimento. Questa norma, da molti auspicata, era particolarmente attesa – ha concluso Pepe – perché rappresenta un elemento di concretezza e di sostegno per l’economia agricola, infatti, la funzionalità dei laghetti artificiali e utile a garantire per tutto l’anno acqua a sufficienza da utilizzare per scopi irrigui oltre che civili, e serve a rafforzare, inoltre, la programmazione della rete di Protezione Civile in caso di incendio”.