L’AQUILA – Su richiesta della prefettura di L’Aquila sono in arrivo dal nono reggimento Alpini assetti specializzati del battaglione Vicenza per il supporto ai vigili del fuoco e alla Protezione civile per le attività di spegnimento e rifornimento idrico dell’incendio che si sta sviluppando nel bosco a ridosso dell’abitato di Pietransieri, frazione di Roccaraso (L’Aquila). Sempre gli Alpini del battaglione Vicenza sono al lavoro per combattere le fiamme che stanno interessando le zone di Pizzoferrato (Chieti) e Pianella (Pescara): gli interventi con squadre a terra per la bonifica di zone già bruciate, autobotti per il rifornimento idrico per i mezzi della protezione civile e moduli antincendio per la protezione delle zone a ridosso degli abitati.