Importante adesione, dall’Abruzzo, alla due giorni di mobilitazione nazionale promossa per il prossimo fine settimana da “Cambiamo”, il partito guidato dal presidente Giovanni Toti e che vede tra i vertici nazionali il senatore Gaetano Quagliariello. Con otto appuntamenti dislocati nella regione – tre all’Aquila e gli altri ad Avezzano, Celano, Francavlla, Lanciano e Silvi -, nelle giornate di sabato e domenica, dirigenti, amministratori e militanti saranno in piazza con banchetti allestiti per alimentare il radicamento sul territorio, incentivare le adesioni e promuovere la raccolta del 2 per mille a sostegno delle attività del partito. “Sarà anche un’importante occasione – si legge in una nota di ‘Cambiamo’ Abruzzo – per raccogliere le istanze dei cittadini e far conoscere alla popolazione le nostre iniziative”.