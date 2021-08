ROCCA DI MEZZO (AQ) – “Il Perdono nutre il mondo” questo il titolo del nuovo progetto artistico della pianista e direttrice artistica aquilana Sara Cecala, tratto dall’ultimo lavoro editoriale “Dante, Silone e la Perdonanza” (On Group Edizioni) di Angelo De Nicola, per l’occasione anche in veste di voce narrante, con la partecipazione straordinaria di Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio, in una chiave del tutto inedita.

Il racconto musicato, la cui anteprima assoluta è stata presentata al Teatro San Francesco di Pescina in occasione della riconsegna alla cittadinanza della casa natia di Ignazio Silone nel settembre del 2020, è in calendario per mercoledì 11 agosto, ore 21.30, all’interno della Palestra Polivalente “L. Sebastiani”, nello splendido centro storico di Rocca di Mezzo (L’Aquila).

“Dal 2019 la Perdonanza Celestiniana è “Patrimonio Immateriale dell’Umanità”. Ebbene questa festa laica -come afferma De Nicola nel libro-, ha due “padri”, e tra i più nobili. Dante Alighieri e Ignazio Silone. L’Alighieri, per il quale si stanno svolgendo i festeggiamenti per il settecentenario della sua morte, per aver creato il mito di Celestino con quel benedetto-maledetto verso del III Canto dell’Inferno sul “Gran Rifiuto”; e Silone, per aver rilanciato il culto laico di Celestino V, elevendolo a eroe, con la sua “Avventura di un povero cristano”.

“Con Germano D’Aurelio, fine cultore siloniano che sarà protagonista con un inedito cameo e una suggestiva dedica musicale, supportata dagli splendidi musicisti Antonio Scolletta al violino e Lorenzo Scolletta alla fisarmonica, accompagneremo gli spettatori nella sapiente narrazione che Angelo De Nicola proporrà, con l’ausilio di immagini davvero rare e preziose”- così presenta lo spettacolo l’ideatrice Sara Cecala e chiude – “Riservo, infine, un affettuoso ringraziamento all’amministrazione comunale e al sindaco Mauro Di Ciccio assieme a Loredana Agnili e Sandro Argentieri, rispettivamente presidenti della associazioni Monti Naviganti e Pro Loco, per il sostegno e l’impegno profuso per la riuscita della iniziativa”.

L’ingresso all’evento è gratuito ed in ossequio alle norme sulla sicurezza, anche sanitarie collegate alle nuove regole sul green pass. Per info e prenotazione (consigliata): [email protected], oppure al 340.3783897.