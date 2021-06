L’AQUILA – “E’ motivo di profondo orgoglio per la comunità cittadina la nomina da parte del Santo Padre di Don Luigi Maria Epicoco, appartenente al clero dell’Arcidiocesi dell’Aquila, ad Assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione ed Editorialista de “L’Osservatore Romano”, il quotidiano ufficiale della Santa Sede”.

Così intervengono in una nota congiunta i Consiglieri comunali de ”Il Passo Possibile” Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Antonio Nardantonio, Americo Di Benedetto e il Presidente dell’Associazione civico politica Fabrizio Ciccarelli.

“Per noi aquilani non è certo una sorpresa: nelle sue funzioni di Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di L’Aquila e della residenza universitaria “San Carlo Borromeo” nonché di parroco della Parrocchia Universitaria di San Giuseppe Artigiano, dove lo si ricorda in prima linea per la ricostruzione materiale dell’Arcidiocesi a seguito del tragico sisma del 2009, Don Luigi si è sempre distinto in città per le sue qualità umane al servizio del prossimo, soprattutto delle giovani generazioni. A ciò si è aggiunta, col tempo, l’innata passione per la comunicazione ecclesiale e per la scrittura di libri e articoli scientifici di carattere filosofico e teologico, competenze che hanno senz’altro contribuito all’assegnazione di incarichi diocesani e pontifici di primaria importanza come quelli di cui oggi ci rallegriamo. A Don Luigi rivolgiamo con tutto il nostro affetto l’augurio di raggiungere anche nei nuovi impegni gli alti obiettivi fin qui conseguiti – concludono i rappresentanti cittadini de “Il Passo Possibile”.