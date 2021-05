L’AQUILA – In Abruzzo avviato il censimento dei siti d’interesse geologico-storico. Una mappatura dei “geositi della memoria” con il coinvolgimento di ricercatori locali.

Avviati quindi i lavori di un importante accordo di collaborazione che vede la partecipazione di ricercatori, di amministrazioni pubbliche e della società civile che conosce e promuove il territorio. Per incrementare il patrimonio di conoscenze sulla geodiversità dell’Abruzzo, nell’intento di aggiornare la banca dati del catasto dei geositi, utile anche alla pianificazione e alla valorizzazione territoriale, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Parco Nazionale della Maiella, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Chieti e Pescara e la Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea) hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato al censimento, all’approfondimento e alla divulgazione della conoscenza legata ai siti della memoria geologica presenti nel territorio delle regioni Abruzzo, siti che non rientrano nella categoria dei Geositi dell’Inventario Nazionale ISPRA.

In base all’accordo sarà realizzato il censimento dei siti d’interesse geologico-storico presenti nel territorio regionale. E’ previsto l’inserimento e la pubblicazione delle schede descrittive nel database dei luoghi d’interesse geologico-storico nel territorio abruzzese; inoltre saranno organizzati seminari per la divulgazione delle attività di ricerca svolte.

Pantaloni, primo ricercatore dell’Ispra, afferma: “È stato avviato l’accordo di collaborazione tra Ispra, Sigea, Parco Nazionale della Maiella – Maiella Global Unesco Geopark e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Chieti e Pescara finalizzato al censimento, all’approfondimento e alla divulgazione della conoscenza legata ai siti della memoria geologica presenti nel territorio della regione Abruzzo”.

Garzarella, presidente Sigea Sezione Abruzzo, aggiunge: “E’ un momento molto importante per la nostra regione oserei dire storico”. Per Agostini della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e per il Paesaggio Chieti-Pescara prosegue affermando che “per la crescita della cultura e della coscienza geologica delle comunità, come pure per una corretta pianificazione degli interventi nei territori, è strategico conoscere il percorso che nel tempo ha portato ad acquisire, migliorare e interpretare i luoghi della geologia stessa, ovvero i geositi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Liberatoscioli, geologo, responsabile del Majella Geopark : “Il progetto sui geositi della memoria è molto importante per il Parco, recentemente designato dall’Unesco Majella Global Geopark”.

In Abruzzo censimento dei siti d’interesse geologico – storico non ancora rientranti nell’Inventario Nazionale dell’Ispra.