Il “Parco della Fauna” della Riserva del Salviano accessibile ai disabili

Una nuova iniziativa è stata realizzata e completata, in questi giorni, nella Riserva Naturale del Salviano dagli uffici competenti del Comune di Avezzano. Il Parco della Fauna, dove sono state istallate raffigurazioni in legno degli animali presenti nella Riserva, oltre a cartelli e tabelle informative sulle risorse e ricchezze dell’area realizzato in collaborazione con i ragazzi delle scuole della città, è stato ora dotato di un moderno e sicuro percorso per favorire le visite da parte di persone con disabilità.

Il percorso è stato realizzato, e completato proprio in questi giorni, con pedane in legno, realizzate appositamente per favorire l’ingresso e la visita del Parco in ogni suo angolo da parte dei disabili.

Pedane strutturate per essere installate in luoghi come quello, quindi con particolarità morfologiche del terreno e conformazione del tutto originali, oltre che in grado di essere resistenti all’azione degli agenti atmosferici.

Un percorso, quindi, che rende del tutto accessibile e visitabile quella parte della Riserva del Salviano sulla quale, peraltro, gli interventi di arricchimento e potenziamento non sono ancora terminati.

Inoltre, gli stessi uffici della Riserva del Salviano, con proprio personale, hanno proceduto al recupero e riparazione della raffigurazione del Cervo, la cui sagoma era stata oggetto di un danneggiamento alcuni giorni fa.

Ignoti, infatti, avevano fatto sparire il “palco” del cervo, vandalizzando la figura in legno. Gli uomini del Riserva, a tempo di record, hanno proceduto a riparare la raffigurazione dell’animale, riposizionandola all’interno del Parco della Fauna.