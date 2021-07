Avezzano. Mons. Giovanni Massaro, finora Vicario Generale della Diocesi di Andria, è il nuovo vescovo di Avezzano, dopo che ilSanto Padre Papa Francesco, ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’antica diocesi dei Marsi (diocesi di Avezzano), presentata da Mons. Pietro Santoro.

Questa mattina, allo scoccare delle ore 12:00, la Sala Stampa della Santa Sede, ha dato la notizia della nomina del nuovo vescovo dell’antica diocesi dei Marsi. Contemporaneamente alla Sala stampa vaticana, sia il vescovo di Avezzano, mons. Pietro Santoro, ne ha dato notizia al clero della Diocesi, da lui radunato per comunicare la nomina del successore, come anche il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, ha informato il clero e i fedeli della diocesi.

Mons. Giovanni Massaro è nato il 28 giugno 1967 ad Andria, provincia di Barletta-Andria-Trani e Diocesi di Andria. Dopo aver frequentato il Seminario Vescovile di Andria, ha proseguito la formazione presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” di Molfetta e ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso l’Istituto Teologico Pugliese. È stato ordinato presbitero per la Diocesi di Andria il 5 dicembre 1992. Dal 1991 al 1993 è stato Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Riccardo in Andria; dal 1993 al 2009 è stato Vicerettore ed Economo del Seminario Vescovile di Andria; dal 2002 al 2007 è stato Direttore diocesano dell’Ufficio per l’attività missionaria; dal 2007 è Moderatore di Curia e dal 2009 Vicario Generale. Oltre al servizio di Vicario Generale, Mons. Massaro è anche Assistente Spirituale Regionale del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), Direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, Caporedattore del mensile diocesano “Insieme” e Amministratore della Parrocchia Madonna della Grazia ad Andria.

Mons. Massaro, diviene vescovo della diocesi di Avezzano, antichissima sede dei Marsi, divenuta chiesa suffraganea dell’Arcidiocesi aquilana, con l’elevazione della stessa a sede metropolitana nel 1972.

La Diocesi dei Marsi si estende per 1700 kmq in provincia di L’Aquila. Conta 76 sacerdoti secolari, incardinati in diocesi e 10 sacerdoti secolari non incardinati ma in servizio pastorale, oltre a 20 sacerdoti religiosi e a 8 diaconi permanenti. Secondo la tradizione, il primo evangelizzatore e vescovo dei Marsi è stato san Marco il galileo, discepolo di san Pietro e poi vescovo di Atina; un altro dei vescovi dei primi secoli di cui è stata tramandata memoria è stato san Rufino, poi vescovo di Assisi, che fu attivo nell’evangelizzazione della regione insieme al figlio Cesidio. La prima sede della diocesi fu Marruvium, l’attuale San Benedetto dei Marsi, antico capoluogo della Marsica: nel 1580 la cattedrale venne trasferita a Pescina, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove è rimasta fino al 1925 quando, in seguito alla ricostruzione della zona, seguita al grande terremoto del 1915, la sede è stata nuovamente spostata ad Avezzano.

In attesa, dell’ingresso in diocesi del nuovo vescovo, che dovrebbe avere luogo nel mese di settembre, dopo che mons. Massaro, avrà ricevuto l’ordinazione episcopale, l’amministratore apostolico sarà Mons. Pietro Santoro, da oggi vescovo emerito della diocesi dei Marsi, dove era stato eletto vescovo, da papa Benedetto XVI il 28 giugno 2007 ed aveva iniziato solennemente il suo ministero episcopale nella Diocesi dei Marsi, il 15 settembre 2007.