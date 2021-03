L’AQUILA – Contestualmente al Piano urbano della mobilità sostenibile, la Giunta Comunale dell’Aquila ha approvato anche il nuovo piano della Sosta. A breve verranno approvati anche il Biciplan e gli altri documenti connessi al Pums, i cosidetti piani di settore, ad esempio il piano del Traffico ed il Piano del Trasporto Pubblico. Il Pums adesso è in fase di osservazioni. Si possono inviare via email all’indirizzo [email protected] oppure presentare al Settore Mobilità del Comune dell’Aquila in Via Avezzano.

Il Piano della Sosta ancora non viene presentato e pubblicato ma intanto allegate al Pums si trovano le tavole di riferimento del nuovo piano. Diverse le novità che balzano agli occhi. Fra tutte la previsione di un parcheggio allo stadio Tommaso Fattori. Non un parcheggio a raso, si intuisce dalla legenda: 750 gli stalli previsti più 5 per gli autobus turistici.

Rimanendo in centro è previsto un parcheggio pertinenziale a San Silvestro, nell’area verde dove è attualmente il cantiere del primo stralcio dei sottoservizi. Anche qui, da quanto si intuisce non si tratterebbe di un parcheggio a raso ma in struttura. Sono 80 i posti previsti nel piano.

C’è quindi il parcheggio di Viale della Croce Rossa, quello previsto nel parco lineare del viale, che riconnetterebbe con l’area di San Basilio. Sono 390 gli stalli previsti.

Il piano della sosta a Collemaggio e Porta Leoni. Niente da fare per l’ex Abruzzo Engineering?

Sono quindi previsti nel piano: un parcheggio a Collemaggio, nei dintorni dell’ex distretto sanitario, con due ipotesi, 276 e 500 stalli a raso. C’è Porta Leoni: 224 stalli al posto delle Erp. Quindi Villa Gioia, già realizzato, con 200 stalli. Sembra ormai saltato, non è neanche più nella programmazione, il parcheggio interrato nei pressi della scalinata di San Bernardino.

Intorno alla città storica, invece, troviamo i parcheggi di interscambio delle stazioni dell’Aquila e di Paganica, e quelli dell’Agorà, di Piazza d’Armi nel sito dove venivano tritate le macerie del sisma, quello di via Panella di via d’Ascanio. Parcheggi di interscambio a servizio soprattutto di quelle che dovrebbero diventare colonne vertebrali dei trasporti cittadini, il Metrobus e la linea ferroviaria Sassa Paganica.

Nel piano della Sosta è finito anche il sito dell’ex Abruzzo Engineering, su via XX Settembre. “Non realizzabile”, riporta il piano. L’edificio e il sito sono della Asl che, ormai sembra certo, ricostruirà l’edificio.

Sui trasporti e la sosta la città si gioca sicuramente un pezzo importante del suo futuro, della sua vivibilità e quindi attrattività. Il lavoro fatto è corposo e la città come il consiglio comunale sono chiamati al dibattito.