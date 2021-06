L’AQUILA – La formazione Under 13 Elite del Nuovo Basket Aquilano, Nba, conquista la finale regionale. Dopo aver vinto la semifinale di andata 57-55 contro il Pescara Basket, ieri i giovani aquilani hanno ottenuto un’altra vittoria 73-65.

“Il sorriso di questi ragazzi porta un’ennesima Finale Regionale ai nostri colori – dice lo staff dirigenziale del Nuovo Basket Aquilano -: dopo le tantissime degli ultimi anni questa volta è il gruppo Under 13 Elite, ancora imbattuto quest’anno, a onorare i nostri colori ed il nome dell’Aquila. Una bella soddisfazione per loro, per il coach, per lo staff e per tutta la grande famiglia del PalaAngeli L’Aquila. In attesa di conoscere il nome dell’altra finalista un riconoscimento ai ragazzi pescaresi, autori con i nostri di due confronti avvincenti ed all’insegna della grande correttezza sportiva in campo!”.