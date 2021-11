L’AQUILA – Approvato in giunta comunale è operativo dal 16 novembre 2021 al 17 aprile 2022. E’ lui, il piano neve, una delle poche certezze dell’inverno, come Una poltrona per due in tv la sera della vigilia, l’aperitivo del 24 o il cofanetto bagnoschiuma più shampoo che certamente riceverete a Natale.

Piano neve vuol dire solo una cosa in città. Polemiche. E risate. Di cosa parleremmo tutto l’inverno senza piano neve? Storici alcuni post della pagina Cialente in preda a deliri mistici mentre pedala con un mezzo improbabile. Un classico, “dichiaro aperti gli hunger games”. Altri, spettacolari, come l’invito a raccogliere presso l’autoparco comunale i sacchi di polenta per superare l’inverno, o la ricerca dei figuranti per la 721esima edizione del Piano neve, o ancora l’arrivederci alla prossima primavera agli abitanti delle frazioni più montane. Immancabili, ogni volta, i commenti di chi pensava che la pagina satirica in realtà fosse l’account vero del sindaco e chiedeva se le scuole sarebbero state chiuse o faceva richieste particolarmente strambe. E ovviamente le polemiche, anch’esse immancabili, sprezzanti, spesso, bisogna dirlo, ingenerose per una macchina complessa che opera su un territorio vastissimo.

E allora vediamolo un po’ questo piano neve di cui tutti parliamo senza averne mai letto una riga. Intanto la Sala Operativa Neve, è situata presso l’Autoparco comunale e si attiva in caso di precipitazioni nevose o di previsioni che ne annunciano una forte probabilità. E’ contattabile come qualsiasi ufficio comunale ai numeri 0862.314635 o 0862.645632, o ancora via mail all’indirizzo [email protected] . A guidare il tutto è un Coordinatore generale ovvero l’addetto alla sala operativa di turno in un certo giorno o sera che è coadiuvato innanzitutto dal personale di Polizia Municipale e dalla Protezione civile comunale. I vigili all’attivazione del piano provvedono prioritariamente ad organizzare dei punti di controllo sulla viabilità per verificare anche il possesso, da parte di noi automobilisti, delle dotazioni obbligatorie invernali. Il servizio coordina inoltre l’attivazione dei mezzi sgombraneve, spargisale, ruspe e quant’altro a disposizione del piano. Il piano neve funziona per gradi, a seconda della severità della nevicata. Sono previste diversi tipi di intensità: nevicate deboli (fino a 5 centimetri), intense (fino a 20 centimentri), forti (tra 20 e 50 centimetri) ed eccezionali (superiori al mezzo metro).

Il personale. E’ l’ufficio di Protezione civile comunale ad organizzare e programmare turni e reperibilità del personale, compresi i supplenti, del piano così come eventualmente del Coc in caso ne fosse necessaria l’apertura. Durante l’inverno sono due i rischi principali, la neve e il ghiaccio e per ognuno l’Ufficio di protezione civile ha elaborato una serie di scenari di rischio per le quali sono previste una serie di fasi operative. C’è anche una fase di attenzione quando sono le stesse previsioni meteo a indicare come molto probabile una precipitazione o una forte gelata. In questa fase di preallerta ad esempio vengono contattate le ditte preventivamente individuate per verificare l’effettiva disponibilità in quei giorni dei mezzi o viene svolto il trattamento antigelo sulle strade. Ovviamente il meteo non è una scienza esatta al minuto e al centimetro e questo complica le cose spesso e volentieri. Una delle polemiche classiche è che in occasioni di alcune nevicate non viene passato il sale prima. In realtà oltre ad essere un intervento inefficace è anche costoso, corrosivo dell’asfalto e inquinante delle nostre falde acquifere. E’ solo una delle tante complessità che deve gestire un Comune di fronte ad una nevicata.

L’altra polemica, classica, è sugli itinerari. Posto che le difficoltà sono oggettive vista la grandezza del Comune bisogna sapere che i mezzi escono sulla base di itinerari e priorità predeterminate. Se a volte si ritarda un po’ nella pulizia della strada dove abitiamo bisogna immaginare che forse non è un complotto dell’ente contro di noi, ma più semplicemente le caratteristiche della nevicata hanno costretto a dare priorità ad altre zone, dove magari nevica di più, o a funzioni più prioritarie per la città. Il personale può essere chiamato in qualsiasi momento e deve essere pronto in 30minuti. I mezzi, una quindicina in tutto, tra spazzaneve, ruspe ecc, sono dislocati all’autoparco e sono inoltre previste due punti di approvvigionamento del sale, uno a est e uno ovest.

Le priorità. Sono intuibili ma raccontano meglio di ogni altra cosa come funziona una città, un organismo vivente che in inverno come il nostro corpo che pompa il sangue ai punti più nevralgici. La priorità numero uno è l’ospedale ad esempio. Poi ci sono le strade di penetrazione della città, Via XX Settembre, Via Strinella, Croce Rossa, Polveriera e via dicendo, poi ci sono le scuole, i terminal del servizio pubblico e giù a scendere. La rete viaria cittadina è suddivisa in 23 itinerari ognuno assegnato a specifici mezzi e personale. Solo se nevica durante il giorno, e il traffico complica le cose, possono subire delle variazioni.

Il piano neve siamo anche noi. Eh si, il ruolo dei cittadini è previsto dal piano. Devono informarsi sulla situazione meteo, montare i pneumatici giusti ed evitare l’uso dell’auto se non strettamente necessario ad esempio. Se in macchina siete in difficoltà va possibilmente lasciata in un punto che non pregiudichi ulteriormente la circolazione e se potete parcheggiate nel garage in modo da agevolare il lavoro dei mezzi spazzaneve. Se vediamo qualcuno in difficoltà va aiutato o bisogna chiamare le autorità. A casa è richiesto di dotarsi di mezzi adeguati per spalare la neve e del sale per contrastare le gelate e in caso di forti nevicate bisogna contribuire a mantenere libero il proprio passo carraio o pedonale. Collaborare e darsi una mano insomma, è questa l’unica cosa che si chiede ai cittadini. Per il resto che dire, “Felici Hunger games e possa la fortuna essere sempre a vostro favore”.