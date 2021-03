Massima prontezza a ulteriori strette, priorità assoluta l’accelerazione dei vaccini, primi passi nella rimodulazione del Recovery Plan: la fase due dell’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi percorre innanzitutto queste tre priorità.

È sempre l’allerta Covid a tenere altissima l’attenzione del presidente del Consiglio. In un prossimo Cdm il Governo potrebbe rinviare a dopo l’estate tutte le elezioni amministrative previste da qui a fine giugno: le Regionali in Calabria dell’11 aprile, le suppletive a Siena e le amministrative che si terranno in circa 1200 Comuni, tra cui metropoli come Roma, Milano, Napoli, Torino.

Il rinvio è sul tavolo del titolare del Viminale Luciana Lamorgese: l’istruttoria è stata conclusa, manca il decreto legge necessario per concretizzare lo slittamento, che potrebbe cadere tra settembre e ottobre con l’ipotesi di una sola data per Regionali calabresi e Comunali. Per le Regionali in Calabria il Governo deve varare il dl entro la metà di marzo, per le amministrative entro la fine di aprile.

Più facile allora che si attui un rinvio erga omnes delle prossime tornate elettorali.

Ci sono due argomenti a rafforzare la possibile mossa del Governo: la prima è la scuola (ulteriori rallentamenti del calendario a causa dell’organizzazione dei seggi andrebbero a danneggiare uno dei settori più colpiti dalla pandemia), la seconda è il rischio epidemiologico con un ritorno al voto in primavera.