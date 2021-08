L’AQUILA – In una serata piena di pace, al teatro del Perdono, davanti alla splendida basilica di S. Maria di Collemaggio, al via la 727a Perdonanza celestiniana, che diventerà ‘la prova generale’, in preparazione alla presenza di Papa Francesco a L’Aquila, che dovrebbe avvenire proprio per l’apertura della Porta santa di Collemaggio del 2022.

Nella cerimonia di apertura della Perdonanza, durante la cerimonia dell’accensione del tripode della pace, con il fuoco del perdono, che ha ripercorso i luoghi in cui papa Celestino V è passato per arrivare a L’Aquila, dove il 28 agosto del 1294 ha ricevuto l’incoronazione a Papa, davanti alla Basilica da lui in parte edificata di S. Maria di Collemaggio, il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, ha rivolto un messaggio alla Città di L’Aquila, ma anche a tutti i pellegrini che da svariate parte d’Italia e del mondo, verranno nel Capoluogo della regione Abruzzo, tra il 28 e 29 agosto, per ricevere l’indulgenza plenaria giubilare.

Il Cardinale Arcivescovo, ha sottolineato come la ‘il fuoco della Perdonanza deve illuminare le nostre “notti” spirituali, culturali e sociali’, soffermandosi anche su una delle “notti” ‘che caratterizzano la nostra epoca: l’ultima, in ordine di tempo, è la “calamità pandemica” che ci ha colpito in modo improvviso e rovinoso’, la quale ha messo fortemente in evidenza la nostra fragilità e vulnerabilità.

Parlando di questa “notte”, il Cardinale Petrocchi, ha sottolineato non solo gli aspetti negativi del dramma vissuto, ma ha sottolineato come ‘il fuoco della Perdonanza deve rischiarare questa epidemia drammatica: in particolare, dobbiamo capire sempre meglio ciò che ci è stato tolto, ma anche ciò che ci è stato dato; le possibilità perse ma anche le nuove opportunità guadagnate; cosa è da correggere ma anche ciò che va confermato e rafforzato. Dobbiamo vedere, alla luce del messaggio celestiniano, il bene che è emerso (penso alla dedizione eroica messa in campo da Appartenenti alle Istituzioni, da Operatori sanitari, da una innumerevole schiera di Cittadini responsabili), ma occorre pure registrare atteggiamenti trasgressivi e massive manifestazioni di egoismo dannoso. Inoltre, vanno attentamente identificate le “zone” dove domina il “buio”: cioè, le “periferie esistenziali” (personali e collettive), come le chiama Papa Francesco‘.

Ecco il saluto del Card. Petrocchi, in occasione dell’accensione del fuoco del perdono per la 727a Perdonanza celestiniana.