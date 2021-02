L’AQUILA – Con la staycation oltre le 18 c’è vita. Che sia in campagna, in montagna o al mare, la staycation è una delle tendenze di viaggio più promettenti del 2021. A confermarlo è il New York Times. Il termine deriva dalla fusione di due termini “stay” e “vacation” che tradotto sta a significare una vacanza in cui si resta dove già si è. Ad oggi, questa sembrerebbe l’unica vacanza immune a regioni che cambiano colore di giorno in giorno, e a Dpcm che vietano gli spostamenti dal proprio comune o di lasciare la regione.

Trascorrere la vacanza nel proprio Paese, o nella propria città, fa tendenza.

Una fuga non troppo lontana da casa, è possibile. Chi ha detto il contrario?! Gli hotel, infatti, hanno la possibilità di continuare ad ospitare gente e servire pasti nel ristorante interno o con il servizio in camera. Oltre ad essere un motivo di svago in questo periodo di ansia e preoccupazione, la staycation è anche un modo per aiutare gli albergatori ad uscire dalla crisi degli ultimi mesi. Visitare posti non troppo distanti da casa, permette di ammirare panorami che spesso vengono dati per scontato. L’Abruzzo, d’altronde, è una regione che ogni anno attira migliaia di turisti per le bellezze naturali.

Soggiorni brevi ma intensi sono la nuova “moda” non solo nelle grandi città come Roma, Milano e Firenze. ma anche nei piccoli borghi e frazioni. L’idea alla base della staycation è proprio quella di visitare il proprio territorio con gli occhi di un turista.

Mentre alcune strutture rimangono chiuse, ce ne sono altre che oltre al pernottamento con cena gourmet e colazione inclusa, offrono anche l’utilizzo di spa private o attività svolte in piena sicurezza adottando tutte le norme anticovid. La vera sfida degli albergatori e mantenere un contatto con i clienti garantendo il servizio in un panorama normativo che evolve giorno per giorno.

La staycation è la soluzione ideale per i viaggi brevi o week-end law cost. Viaggiando vicino a casa diminuisce moltissimo la spesa per i mezzi di trasporto, per il carburante e, talvolta, anche per il pernottamento.