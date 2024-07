Il ‘Consorzio di Porto Rotondo’ sceglie un’opera di Emanuela Giacco

L’AQUILA – È stata inaugurata il 18 luglio scorso, nella piazza dello Yacth Club di Porto Rotondo, l’opera ‘Il Gabbiano Matt’, dell’artista aquilana Emanuela Giacco.

La scultura tessile, realizzata in cime nautiche di recupero e stata installata in uno dei due moli di ingresso al porto come a voler accogliere, nel suo abbraccio, tutte le imbarcazioni presenti.

Un’opera imponente, scelta dal Consorzio di Porto Rotondo per celebrare il 60esimo compleanno del Borgo e per salutare la comunità sia dal mare che da terra.

La scelta del ‘gabbiano’ simboleggia la libertà, la spensieratezza, la ricerca spirituale e il coraggio, principi che hanno ispirato i fondatori di Porto Rotondo.

“Il momento più bello – scrive l’artista sul suo profilo Facebook – a parer mio, é quando un’opera nasce. Il periondo più bello é quello della sinergia con le persone ed i luoghi che la ospiteranno.

Nata dall’idea di Pai Hurska una donna speciale, nonché amica rara, che ringrazio di cuore. L’opera ha subito preso forma nei miei pensieri. Poi il grande sforzo della realizzazione, dall’idea, alla carta, alla materia…un processo che imprigiona le energie di tutti coloro che ne hanno preso parte!

Ringrazio il Consorzio per la fiducia a me riservata. L’ opera è dedicata alla coraggiosa e visionaria visone dei fratelli il Conte Luigi e Nicolò Donà dalle Rose che ben sessanta anni fa diedero vita a questo progetto, un borgo per artisti, intellettuali, filantropi, collezionisti, amanti dell’arte e della natura, immerso in un paesaggio carico di energie arcaiche e potenti”.