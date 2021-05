L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi giovedì 27 maggio, alle 9.30, in prima convocazione, con eventuale seconda convocazione programmata per lunedì 31 maggio, sempre alle 9.30. Lo comunica il presidente, Roberto Tinari

L’Assemblea, come accaduto nelle ultime sedute, si svolgerà in modalità mista. I consiglieri potranno collegarsi in videoconferenza o partecipare in presenza. In questo secondo caso, i lavori si terranno nell’Aula consiliare comunale di Villa Gioia, dove riprendono le ordinarie sedute dopo un periodo di sospensione dell’utilizzo dell’Aula stessa per ragioni di sicurezza legate all’emergenza covid-19.

All’ordine del giorno è prevista la surroga della consigliera Carla Cimoroni (L’Aquila chiama chi ama L’Aquila), dimissionaria, con Anna Lucia Bonanni. L’Aula sarà chiama a esaminare le condizioni di eleggibilità e a procedere alla relativa convalida.

Successivamente il Consiglio sarà chiamato ad approvare il conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. L’Assemblea poi esaminerà l’inventario dei beni mobili (con elenco e raccolta fotografica delle opere d’arte di proprietà del Comune), l’inventario dei beni immobili, i conti degli agenti contabili e i rendiconti di gestione 2020 (consuntivi) dell’istituzione Centro servizi anziani e del Comune.