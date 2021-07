L’AQUILA – “La notizia di un’ipotesi risolutiva alla vicenda della chiusura del casello autostradale Bussi-Popoli, grazie alla costruzione di una rotatoria a opera di ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi, è importante non soltanto per gli abitanti della provincia di Pescara, ma anche per gli aquilani che per lavoro e per svago utilizzano spesso quel tratto per raggiungere il capoluogo adriatico e la costa”, lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’esito dell’accordo raggiunto in queste ore con la mediazione della prefettura di Pescara.

“Ringrazio per l’intervento il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, e il vice presidente vicario del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, che hanno colto il disagio e, nelle sedi opportune, hanno saputo rappresentarlo fino a giungere a una soluzione in grado di ripristinare una mobilità fluida e senza più difficoltà”, conclude Biondi.