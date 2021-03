Nell’anno che papa Francesco ha voluto affidare allo speciale patrocinio di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono della Chiesa universale, in preparazione alla festa liturgica a lui dedicata, che avrà luogo il 19 marzo 2021, nella Basilica di S. Giuseppe Artigiano a Via Sassa, nel centro di L’Aquila, la Parrocchia Universitaria, guidata dal parroco don Federico Palmerini, propone tre incontri di preparazione per meglio accogliere la spiritualità di questo uomo santo, che ha amato con cuore di padre il figlio di Dio.

Nelle serate dal 16 al 18 marzo, dalle ore 19,00 si avrà un iniziale tempo di preghiera, con la coroncina al castissimo cuore di Giuseppe, che disporrà all’ascolto della predicazione offerta da don Gianni Carrozza, biblista, docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, sacerdote della arcidiocesi di Chieti-Vasto e collaboratore di Radio Vaticana.

La meditazione di don Gianni sarà incentrata su GIUSEPPE, UNA VITA SECONDO IL SOGNO DI DIO, ed ogni sera verrà approfondita, secondo la diversa angolazione della specifica tematica del giorno riferita ai sogni di Giuseppe. Al termine del tempo di riflessione, avrà luogo la celebrazione della S. Messa.

Il 19 marzo 2021, nella Solennità di San Giuseppe, nella basilica aquilana a lui dedicata con bolla papale del 2013, alle ore 17.30, avrà luogo la Santa Messa e a seguire dalle ore 18.15 alle 19.15, l’Adorazione eucaristica.

Il cardinale Arcivescovo, Giuseppe Petrocchi, presiederà alle ore 19.30, la solenne concelebrazione eucaristica, animata dal Coro della Parrocchia Universitaria e dal Coro Diocesano Giovanile “San Massimo”.

Al termine delle due celebrazioni eucaristiche, come ormai è tradizione da una decina di anni, si terrà la benedizione di tutti i papà presenti e la distribuzione delle zeppole di san Giuseppe.

Chi è impossibilitato a partecipare in presenza, per il triduo in preparazione alla Festa, può unirsi alla preghiera accedendo alla pagina facebook della parrocchia universitaria https://www.facebook.com/ParrocchiaUniversitariAq/

SanGiuseppe2021