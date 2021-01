Il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L’Aquila e Presidente CEAM, nel pomeriggio del 25 gennaio 2021, ha ricevuto la visita del Comandante del 9° reggimento alpini, Colonnello Gianmarco Laurencig, dopo la sua nomina al comando dell’unità militare alpina.

E’ stata un’occasione per un cordiale scambio di saluti e per illustrare le attività degli Alpini di stanza nel capoluogo abruzzese, che non solo si sono distinti per la loro professionalità in ambito delle missioni umanitarie in cui l’Italia ha svolto servizio negli ultimi anni soprattutto all’estero, ma anche per il prezioso auto alla popolazione aquilana, dato proprio nel primo periodo in cui imperversava la Pandemia.

Il 9° reggimento alpini, in accordo con il Comune di L’Aquila e la Caritas di Pile, aveva raccogliendo l’appello che era stato fatto proprio dal cardinale Arcivescovo dell’Aquila, di farsi prossimi soprattutto a coloro che vivono nella solitudine e nel disagio, promuovendo anche una capillare distribuzione di aiuti alimentari per i più bisognosi della Città Capoluogo della Regione Abruzzo.