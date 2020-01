Il Capitolo Metropolitano aquilano, tra le più antiche istituzioni della Città dell’Aquila

L’analisi storica sulla Città dell’Aquila, ci mostra come molte istituzioni del passato e del presente si sono rafforzate oppure indebolite a tal punto da scomparire, a causa di eventi che hanno segnato profondamente sia in ambito civile come in quello morfologico la sua storia, compreso i fatti successivi ai numerosi terremoti.

Il Capitolo Metropolitano dei Canonici dell’Aquila, nonostante le molteplici vicissitudini che hanno segnato la nostra Città, può essere considerato la più antica istituzione presente nel territorio aquilano.

Per chi partecipa alle celebrazioni solenni dell’Arcidiocesi, tra cui la Perdonanza celestiniana e la festa di S. Massimo, Patrono della Città e Arcidiocesi, avrà certamente avuto modo di vedere i Canonici mentre assistono alle solenni celebrazioni presiedute dal Cardinale Arcivescovo, oppure leggere sui giornali locali, di celebrazioni tra cui i Vespri capitolari che normalmente vengono celebrati a conclusione delle Solennità dell’Anno Liturgico.

Per cercare di comprendere correttamente l’identità e le funzioni del Capitolo Metropolitano Aquilano, è utile fare riferimento a ciò che indica il Codice di Diritto Canonico, dove si afferma che il Capitolo dei Canonici è il collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale o collegiale oltre che adempiere ai compiti affidati dal diritto o dal Vescovo diocesano (can. 503). Ogni Capitolo ha propri Statuti approvati dal Vescovo diocesano (can. 505). Oltre quanto stabilito dalle leggi di fondazione, gli Statuti del Capitolo determinano la sua costituzione, il numero dei canonici, i compiti singoli e collegiali, le norme particolari relative alle riunioni (can. 506).

Il Capitolo Metropolitano dell’Aquila, è lo stesso Capitolo Forconese che nel 1257, passò alla nuova sede dell’Aquila con il proprio vescovo Berardo da Padula. L’Origine fondativa del Capitolo, si perde nell’alto medioevo, negli ultimi decenni del X secolo, in cui troviamo una prima notizia al tempo del vescovo di Forcona, Walderico. Fino al 20 dicembre 1377, il numero dei membri del Capitolo era indefinito, e variavano secondo la libera scelta del vescovo diocesano. A quella data, Papa Gregorio XI stabilì che nel Duomo aquilano dedicato a S. Massimo d’Aveia, potessero essere nominati soltanto dodici canonici e dodici cappellani e che nel numero dei canonici, fosse compresa anche la carica dell’Arciprete il quale aveva il compito non solo di governare il Capitolo, ma anche quello dell’amministrazione e della cura pastorale della stessa Cattedrale. Nel 1379, il Capitolo aquilano aderì allo Scisma d’Occidente, come molti Capitoli del Regno delle Due Sicilie, schierandosi per l’antipapa Clemente VII. Proprio in questo periodo il vescovo Giacomo Donadei, il 18 gennaio 1392, mutò l’Arcipretura in Arcidiaconato, nella persona di Nicola di Cicco, costituendolo prima dignità della città e Diocesi, concedendo al Capitolo la facoltà di nominare l’Arcidiacono medesimo. Questa facoltà durò fino a quando la Santa Sede si riservò la nomina dell’Arcidiacono che è stata esercitata dall’Arcidiacono Francesco Ardinghelli fino alla nomina di Mons. Mario Durante. Nel 1395, il vescovo Giacomo Donadei decise di recarsi a Roma per rassegnare le proprie dimissioni nelle mani di chi considerava essere il vero papa, Bonifacio IX. Il pontefice, ammirandone la virtù, lo nominò uditore del Sacro Palazzo e lo trattenne con sé affidandogli vari uffici. Il 10 febbraio 1401, sia il Capitolo dei Canonici come anche il clero aquilano, scismatici per le scelte fatte nel 1379, si riconciliò con la Santa Sede con un atto pubblico, attestato da un prezioso documento ancora oggi custodito all’Archivio di Stato dell’Aquila. Nel 1401, il vescovo Donadei fece ritorno nella Diocesi aquilana, che resse fino alla morte avvenuta nel 1431, preoccupandosi di confermare canonicamente l’istituzione arcidiaconale. Nel 1409, con il consenso di papa Gregorio XII, ne aumentò la rendita, annettendovi quella della chiesa e dell’ospedale di S. Antonio in Pile. Lo zelo del vescovo Donadei, che già all’età di diciannove anni era stato fatto canonico del Capitolo aquilano, si concretizzò con ulteriori benefici a quella che egli reputava una istituzione molto importante per la diocesi aquilana: incorporò ai beni comuni del Capitolo la rendita di alcune chiese del contado aquilano, cioè S. Cecilia di Tornimparte, S. Scolastica di Monticchio, S. Giovanni di Machilone e S. Silvestro di Pietrabattuta. Per altri rinnovamenti di rilievo, bisogna attendere il vescovo Giovanni de Acugna, il quale istituì la prebenda penitenziale nel 1569, per garantire un beneficio al Canonico Penitenziere, mentre nel secolo seguente e precisamente nel 1609, il vescovo Gundisalvo De Ruenda, istituì la prebenda teologale a favore del Canonico Teologo. Infine, il 26 settembre 1856, dopo molti contrasti con il Capitolo aquilano, Mons. Filippi, istituì la prebenda parrocchiale, creando così un tredicesimo canonico. Nel 1859, sempre mons. Filippi istituì il canonicato noncupativo, che avrebbe permesso a un canonico di essere esentato dagli impegni di coro per adempiere tutti i doveri pastorali per la parrocchia Cattedrale di S. Massimo: tra i canonici noncupativi, si annovera lo stesso arcivescovo, mons. Giuseppe Molinari che da giovane sacerdote, svolgeva servizio pastorale nella Cattedrale di S. Massimo. Con le leggi eversive attualizzate dopo l’unità d’Italia dal Governo italiano, tutti i benefici e le rendite canonicali furono completamente azzerati. Per quanto riguarda gli Arcidiaconi del Capitolo, dalla creazione di questo ufficio canonicale con la nomina di Nicola di Cicco nel 1404 all’attuale Arcidiacono del Capitolo Metropolitano Aquilano, il Can. Sergio Maggioni, sono stati nominati 39 arcidiaconi che hanno garantito per più di cinquecento anni il corretto funzionamento di questa antica istituzione ecclesiastica.

Degni di nota sono alcuni fatti che si sono andati intrecciando tra di loro dalla fine del 1700 alla fine del 1900. Con la nomina di Francesco Ardinghelli, patrizio aquilano, vicario capitolare alla morte del vescovo Sabatini (1776), e precisamente dal 24 ottobre 1784, la Santa Sede si riservò la nomina dell’Arcidiacono che è stata esercitata fino alla nomina di Mons. Mario Durante di Città Ducale, protonotario apostolico ad instar, Arcidiacono del Capitolo dal 1963 al 1982. Già durante l’Arcidiaconato di Francesco Carli, patrizio aquilano, abate nullius di Capestrano, morto il 13 dicembre 1769, il vescovo Giuseppe Coppola, napoletano, vescovo dell’Aquila dal 1742 al 1749, ottenne per l’Arcidiacono ‘l’uso dei Pontificali’, privilegio che è rimasto in vigore fino alla morte di Mons. Mario Durante. Il 23 febbraio 1876, dopo una successione ininterrotta di 49 Vescovi, papa Pio IX elevò la Sede Aquilana ad Arcidiocesi e l’Arcivescovo Luigi Filippi, che già il 30 aprile 1858 aveva emanato le nuove Costituzioni, dovette apportare delle modifiche, in quanto il Capitolo aquilano fu affiliato al Capitolo della Patriarcale Basilica di S. Pietro in Vaticano, che permise ai Canonici dell’Aquila di avere nel territorio aquilano gli stessi privilegi che i Canonici Vaticani avevano nella Città di Roma. In un tempo recente, il Capitolo Metropolitano dell’Aquila, ha ricevuto nuove Costituzioni e Statuti nel 1952 ad opera di Mons. Costantino Stella, nel 1990 da Mons. Mario Peressin e infine l’11 gennaio 2005, dopo un periodo di cinque anni di sperimentazione durante i quali erano già state inserite le nuove insegne capitolari, approvate durante il pontificato di papa Giovanni Paolo II da parte della Congregazione del Clero in data 21 maggio 1999, le nuove Costituzioni e il nuove Regolamento da parte di Mons. Giuseppe Molinari. Con il passaggio dell’Arcidiocesi dell’Aquila direttamente soggetta alla Santa Sede ad Arcidiocesi Metropolitana avvenuta nel 1972, il Capitolo aquilano ha perso l’affiliazione al Capitolo vaticano e con la morte di Mons. Durante, si sono persi tutti i privilegi precedentemente ottenuti con la Bolla di papa Pio IX.

Il Capitolo Metropolitano dell’Aquila può annoverare tra i suoi membri anche alcuni vescovi, dei quali possiamo ricordare: Mons. Domenico Marinangeli, vescovo di Foggia (1892), promosso alla sede arcivescovile di Trani, Barletta e Bisceglie (1893) e al patriarcato di Alessandra (1898); Mons. Augusto Antonino Vicentini, vescovo di Conversano (1869) e arcivescovo dell’Aquila (1881); Mons. Carlo Pietropaoli, vescovo di Trivento (1897), vescovo titolare di Calcide (1913), delegato apostolico nel Venezuela e ordinario dei profughi in Italia (1918); Mons. Amerigo Cialente, vescovo titolare di Daulia e ausiliare dell’Arcidiocesi dell’Aquila (1895); Mons. Vittorio Ottaviani, vescovo di Alatri (1962) quindi di Anagni e Alatri (1972) ed infine dei Marsi (1973) e in seguito Canonico della Basilica Vaticana; il Card. Corrado Bafile, prima Nunzio Apostolico in Germania e poi Cardinale di Santa Romana Chiesa, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi; Mons. Giuseppe Molinari, vescovo di Rieti (1989) e poi Arcivescovo Metropolita dell’Aquila dal 1998 al 2013 e infine Mons. Orlando Antonini, Nunzio Apostolico in Zambia e Malawi (1999), Nunzio in Paraguai (2005) e Nunzio in Serbia (dal 2009 al 2015).

don Daniele Pinton













