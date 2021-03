CAMPLI – “Vi chiedo di votare Campli come borgo più bello d’Italia. Non ho dubbi che Campli in assoluto possa essere il Borgo dei Borghi, al di là di quali siano i suoi pur importanti competitori”.

A dirlo è Vittorio Sgarbi che scende in campo, ancora una volta, per Campli. Il critico d’arte, cittadino onorario del borgo Farnese, ha risposto alla chiamata del Sindaco, Federico Agostinelli, lanciando un appello al voto per Campli, unico borgo abruzzese selezionato dalla RAI per il titolo di Borgo dei Borghi, nell’ambito della trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”.

In un video Sgarbi – che già nel corso del primo lockdown aveva lanciato un appello a visitare il borgo non appena la pandemia sarà finita – ricorda la Scala Santa “un monumento unico”, la Chiesa di San Paolo, la meraviglia di Santa Maria in Platea “con il suo soffitto ligneo che merita il viaggio e dove dialogano e convivono due stili barocco e romanico”, il bellissimo Palazzo Farnese, il Museo Archeologico Nazionale, la Casa del Medico o del Farmacista.

“Campli – conclude Sgarbi – è una città che ha una forza d’arte perfino misteriosa, capace di tenere insieme cose lontane. Chi va a Campli porta con se la memoria di un luogo fuori dal tempo, ma anche diverso dagli altri borghi per una sua grande dignità cittadina”.

IL VOTO

Si vota sul sito www.rai.it/borgodeiborghi fino alle 23:59 di domenica 21 marzo. Il voto e gratuito. Si può votare una volta al giorno, a distanza di 24 ore. Per votare è necessario registrarsi e accedere attraverso un account Rai Play. La registrazione può essere fatta anche scaricando l’App Rai Play.