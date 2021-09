L’AQUILA – Torna l’Open Day dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Giovedì prossimo 9 settembre dalle 10 alle 16 l’istituto aprirà le sue porte non soltanto agli studenti delle scuole superiori abruzzesi, ma alla Città, al territorio e a quanti vorranno venire a conoscere questa realtà dell’alta formazione artistica.



Si tratta di una giornata di orientamento alla Scelta Formativa e Professionale per dare rilievo nella maniera più opportuna all’offerta a disposizione, nella consapevolezza che qualsiasi scelta debba essere sorretta da una corretta informazione sulle opportunità e sulle modalità di accesso. Durante tutta la giornata sarà offerto ai partecipanti un ampio panorama di orientamento sui percorsi di studio attivi. Attraverso la discussione collettiva ed il dialogo con i coordinatori dei corsi, si avrà modo di illustrare il ventaglio di possibilità occupazionali che vanno, ovviamente, dall’insegnamento alla libera professione. Nel corso della giornata gli ospiti potranno visitare i locali dell’Istituto ed i laboratori in attività, relazionarsi con i docenti e con la componente studentesca. Saranno, inoltre, presentati nuovi piani di studio basati su una nuova offerta formativa sempre più adeguata e personalizzata ai bisogni di ogni studente e, al tempo stesso, adeguata alle esigenze formative richieste dal mercato del lavoro. Sarà, insomma, un’intera giornata di vita ed attività dell’Accademia aquilana offerta ai visitatori come uno spaccato della sua quotidianità, ma sarà anche un momento per anticipare le novità che ci riserva l’anno accademico che sta per iniziare. Prima fra tutte il ritorno in presenza per tutti i corsi, dopo tanti mesi di didattica a distanza a cui ci ha costretto la pandemia da Covid 19, sarà un ritorno alla normalità. Ma tante sono le novità che riguarderanno soprattutto l’implementazione dell’offerta formativa con nuove materie, in particolare nei corsi di studio di grafica, design e fotografia, oltre alle nuove collaborazioni con il territorio attivate per il la Scuola di Restauro.

L’Accademia di Belle Arti dI L’Aquila parteciperà attivamente al festival delle arti performative, Contact(less) realizzato da MAXXI L’Aquila dal 16 al 19 settembre.Quattro giorni di full immersion, dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata, con oltre 30 appuntamenti di performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri che renderanno L’Aquila un laboratorio urbano di creatività e sperimentazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Il 14 Ottobre, invece, il Teatro dell’Accademia ospiterà una importante giornata di studi sulla figura di Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre, storico e critico d’arte, soprintendente emerito alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma e direttore emerito dell’Istituto italiano di cultura in Giappone, docente presso l’accademia aquilana. La giornata di studi è organizzata dalla omonima Fondazione aquilana e dall’accademia in collaborazione con l’Università degli studi dell’Aquila, Univaq.

Intanto si è conclusa lo scorso 5 settembre la Summer School di ABAQ presso la sede del Biennio decentrato nell’edificio dell’ex manifattura Tabacchi di Città Sant’Angelo. E’ stata un’esperienza formativa svolta all’insegna della multidisciplinarietà e del confronto quotidiano con professionisti di diversi settori. L’esperienza ha prodotto una mostra finale ospitata nelle sale dell’ex manifattura tabacchi di Città Sant’Angelo, in Corso Umberto I, 31 e sarà visitabile su appuntamento fino al 31 ottobre. Mentre è ancora visitabile la mostra di fine anno degli studenti dell’Accademia di belle Arti allestita presso l’istituto all’Aquila.