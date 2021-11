L’AQUILA – Sabato 4 dicembre ore19 (eventuale replica alle ore 21), nuovo appuntamento della Stagione “Tutto il superfluo necessario 2021” di Spazio Rimediato.

Questa volta ospitiamo la nuova produzione di Spazio Rimediato in anteprima nazionale: “Nati con la camicia”, di Giuseppe Tomei, regia di Gemma Maria La Cecilia, con Patrizia Bellezza, Federico Colapicchioni e Gemma Maria La Cecilia, tecnica Federico Etere.

Lo spettacolo racconta le incarnazioni di 3 (o forse 4?) allucinati, un incrocio di 3 (o forse 4?) vite fuori dal normale, immerse in una atmosfera cupa con pochi, ma importanti, spiragli di luce; tutto è ambientato in una “casa dei matti” , in un “manicomio spirituale” o più semplicemente in una moderna clinica psichiatrica, dove i 3 (o forse 4?) personaggi raccontano la propria storia, o meglio quello che essi credono sia la propria storia.

Uno spettacolo senza pause, senza possibilità di fughe mentali da parte dello spettatore che viene travolto da sensazioni e sentimenti contraddittori, forti e pungenti per ognuno dei 5 sensi.

In ottemperanza alle normative vigenti l’accesso in Teatro avviene esclusivamente su esibizione di Certificazione verde Covid-19 (green pass) e documento di identità.

Spazio Rimediato, Via Fontesecco 22 L’Aquila.

Biglietto 10€ + 3€ tessera annuale

ABBONAMENTO (previa prenotazione obbligatoria)

“RIMEDIATO”: 9 SPETTACOLI, € 70, non nominale

“RIMEDIATISSIMO”: TUTTI GLI SPETTACOLI, € 80, nominale

