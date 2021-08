SULMONA – Sulmonacinema, Siff, annuncia con grande gioia di figurare anche quest’anno nell’elenco dei festival italiani che otterranno il contributo del Ministero della Cultura per la promozione cinematografica.

La notizia dell’inclusione nella lista dei beneficiari, a fronte di una partecipazione totale di 242 festival e, soprattutto, il posizionamento al 35° posto su 130 finanziati, ci riempie di soddisfazione e di orgoglio, premiando finalmente la costanza e la passione nel lavoro oltre che la visione, sempre perseguita dall’associazione, anche nel periodo in cui a Sulmona non c’era nemmeno più la sala cinematografica.

Tracciando un bilancio delle ultime edizioni, dall’anno 2016 in cui scegliemmo una formula nuova che metteva al centro della ricerca i cortometraggi internazionali, i risultati pian piano sono arrivati: l’ottenimento di importanti patrocini come quello del Parlamento Europeo e del Mibact (oggi Mic); l’ampliamento delle reti, con l’ingresso nella prestigiosa associazione dei festival italiani di cinema (AFIC) e la collaborazione con scuole di cinema e festival del centro Italia; la vincita di bandi del Miur insieme agli istituti scolastici e, ancora, la crescita e le diversificazione dei pubblici, sia sul territorio (si ricorda anche il cinema all’aperto a Sulmona e nei piccoli centri limitrofi) che online, grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia streaming e dai social; infine, il numero crescente di iscrizioni da tutto il mondo, che testimonia l’attenzione dei registi internazionali nei confronti del SIFF e l’impatto in termini di immagine e di traino turistico per la Valle Peligna e l’Abruzzo.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’atteggiamento positivo e alla caparbietà dei soci e al sostegno di enti e privati che iniziano a comprendere maggiormente le potenzialità di una manifestazione che scopre talenti, valorizza il territorio, crea occasioni di socialità e di crescita e visibilità per le aziende partner.

La trentanovesima edizione della kermesse sulmonese si terrà a novembre 2021 in duplice modalità, in sala, presso il cinema Pacifico, e online, su piattaforma streaming on demand, in modo da offrire la selezione dei migliori cortometraggi in circolazione sia al pubblico locale che a quello italiano e internazionale.

In attesa della prossima edizione del festival, ricordiamo ai registi che sono ancora aperte le iscrizioni (ultima scadenza 31 agosto) e invitiamo il pubblico a seguirci scoprendo i prossimi appuntamenti estivi sui nostri canali social (fb: Associazione Sulmonacinema / SulmonaFilmFestival, ig: Sulmonaiff) e sul sito sulmonafilmfestival.com.